Steaua - Petrolul, un meci al orgoliilor

Etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal programează în această seară, pe Arena Națională din București, de la ora 21.30, duelul dintre Steaua și Petrolul, în care ploieștenii vor revanșa după eliminarea din semifinalele Cupei României, însă nu vor putea conta pe doi oameni de bază, Teixeira și Geraldo, ambii suspendați. După victoria cu Universitatea Cluj, scor 3-0, directorul tehnic al formaţiei CS Universitatea Craiova, Sorin Cârţu, susţine că echipa pe care o conduce se poate lupta pentru câştigarea titlului în sezonul 2015-2016, dar acest obiectiv depinde de strategia pe care o va aborda clubul în vară, informează site-ul oficial al grupării oltene. Iar atacantul iordanian al echipei oltene, Taher Bawab, a afirmat că nu este o „nimereală” seria de 19 meciuri consecutive fără înfrângere şi a precizat că, în aceste condiţii, este normal ca adversarilor să le fie teamă de formaţia din Bănie.

Rezultate - marți: CS U. Craiova - U. Cluj 3-0 (Bawab 23, Nuno Rocha 41, 71), CFR Cluj - Oţelul Galaţi 1-0 (Tade 57), CSMS Iaşi - Dinamo Bucureşti 1-0 (Bole 20); miercuri: FC Botoşani - Concordia Chiajna 3-0 (Vașvari 48, N. Roșu 26, Hadnagy 74), FC Viitorul - Gaz Metan Mediaş 1-0 (Bonilla 71), Rapid Bucureşti - ASA Tg. Mureş 1-2 (Săpunaru 88 / Hora 70, Manolov 77).

Programul partidelor de azi: FC Braşov - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 17.00; Look TV și Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu (ora 19.15; Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport 1); Steaua Bucureşti - Petrolul Ploieşti (ora 21.30; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 56p, 2. ASA 52p, 3. CS U. Craiova 45p, 4. Petrolul 43p, 5. Astra 39p, 6. Dinamo 36p, 7. FC Viitorul 35p, 8. FC Botoșani 34p, 9. CSMS Iaşi 31p, 10. Pandurii 28p (golaveraj: 29-32), 11. FC Brașov 28p (28-33), 12. Concordia 27p, 13. Gaz Metan 24p, 14. U. Cluj 23p, 15. Rapid 22p, 16. Ceahlăul 19p, 17. CFR 18p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oțelul 15p.