Steaua a revenit pe prima poziție

Etapa a 7-a a adus schimbarea liderului în Liga 1, după ce Astra Ploiești a cedat în derby-ul cu CFR Cluj, în urma unui arbitraj rușinos al centralului Istvan Kovacs, care a eliminat doi jucători de la oaspeți - Ben Youssef, total nejustificat, și Pliatsikas. În schimb, Steaua a trecut fără probleme de Gaz Metan Mediaș și a trecut pe prima poziție. Revenirea lui Gică Hagi pe banca tehnică a fost de bun augur pentru FC Viitorul, care a obținut primul succes din acest sezon.

Rezultatele meciurilor din etapa a 7-a - vineri: FC Brașov - Concordia Chiajna 4-1 (M. Constantinescu 15, 49, Grigorie 33, Leko 53 / Boldrin 86), Steaua - Gaz Metan Mediaș 3-1 (Keșeru 12, 62, Sînmărtean 49 / Llullaku 69); sâmbătă: FC Viitorul - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0 (Fl. Tănase 30, Mitriță 53), CFR Cluj - Astra Ploiești 4-1 (Deac 33, Tade 44, 90+1, Guima 77 / De Amorim 47); duminică: CSMS Iași - ASA Tg. Mureș 2-2 (Bejan 8 - aut., Hora 82 - aut. / N'Doye 30, Goga 64), Rapid București - U. Cluj 2-1 (Buș 38, Călin 90 / Mușat 61 - pen.). Azi sunt programate ultimele meciuri ale etapei: CS U. Craiova - Oțelul Galați (ora 18.30, Look TV) și Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploiești (ora 21.00, Look Plus, Dolcesport). Partida FC Botoșani - Dinamo a avut loc duminică seara, după închiderea ediției.

Clasament: 1. Steaua 18p (golaveraj: 17-4), 2. CFR 16p (16-4), 3. Astra 15p (17-6), 4. Petrolul 13p (13-4), 5. Dinamo 12p (11-5), 6. ASA 12p (11-7), 7. Ceahlăul 10p (8-9), 8. FC Botoșani 9p (5-9), 9. U. Cluj 8p (8-7), 10. Gaz Metan 8p (7-10), 11. FC Brașov 8p (9-12), 12. Rapid 8p (6-10), 13. FC Viitorul 6p (6-8), 14. Pandurii 6p (4-9), 15. Oțelul 5p (4-8), 16. CSMS Iași 4p (4-11), 17. Concordia 4p (3-13), 18. CS U. Craiova 2p (4-14).