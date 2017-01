Steaua BATE la porţile Ligii

În această seară, de la ora 20.30, Steaua Bucureşti va întîlni campioana Belarusului, BATE Borisov, în manşa secundă a ultimului tur preliminar al Ligii Campionilor. Sub adăpostul rezultatului de egalitate, de la Borisov (2-2), Steaua porneşte cu prima şansă la calificarea pentru al doilea an consecutiv în grupele Ligii Campionilor. Antrenorul Gheorghe Hagi a primit o lovitură mare înaintea partidei, “căpitanul” Mirel Rădoi devenind indisponibil pe ultima sută de metri. Favoritul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul de luni seară din cauza unor dureri la genunchiul stîng, acelaşi care i-a dat mari dureri de cap în ultima perioadă. Mai mult ca sigur, Rădoi nu va juca în această seară, caz în care Hagi va apela din nou la perechea de fundaşi centrali Goian - Rada, formulă neagreată de Becali. “Aş vrea să fiu pragmatic, să fac o echipă simplă, concisă, dar, mai mult ca niciodată, depinde de noi, de hotărîrea pe care trebuie să o avem, avînd în vedere că obiectivul este intrarea în grupele Ligii Campionilor. Am muncit bine şi i-am văzut la toate antrenamentele pe băieţi dornici să obţină succesul pe care toată lumea şi-l doreşte. Sper să ajungem acolo unde joci cu cei mai buni”, a declarat Hagi.

Echipele probabile - Steaua (antrenor Gheorghe Hagi): Zapata - P. Marin, D. Goian, I. Rada, Neşu - Nicoliţă, Ov. Petre, Lovin, M. Croitoru - N. Dică, Neaga; BATE Borisov (antrenor Igor Kryuşenko): Fedorovich - Kazantsev, Radkov, Filipenko, Khagush - P. Platonov, Likhtarovici, Ermankovici, Stasevich - Bliznyuk, D. Platonov. Arbitri: Pieter Vink - Adriaan Inia şi Hans Ten Hoove (toţi din Olanda).