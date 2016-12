Steaua, cu un pas în turul al treilea preliminar al UCL

FC Steaua București a făcut un prim pas spre calificarea în turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, în urma victoriei de marți seară, de la Zilina, scor 2-0 (N. Stanciu 63, Hamroun 70), din confruntarea cu AS Trenčín, din prima manşă a turului al doilea preliminar al UCL. Tehnicianul Mirel Rădoi a declarat, după încheierea meciului, la Sport.ro, că elevii săi ar fi trebuit să arate alt fotbal în prima repriză, în care le-a fost teamă, dar în partea secundă a jocului şi-au schimbat atitudinea şi merită felicitări. „În prima repriză nu am jucat ce ne-am propus, ne-a fost teamă şi nu am înţeles de ce. Trebuia să arătăm cu totul alt fotbal în prima repriză. Ne-am schimbat atitudinea în a doua repriză şi cred că ne-au ajutat şi jucătorii care au intrat. Merită felicitări echipa pentru tot efortul depus azi. Sper ca în meciul retur să nu fie probleme. Vreau să felicit toată echipa. Tade a făcut un joc foarte bun şi şi-a arătat valoarea, dacă se îndoia cineva de el”, a spus Rădoi. Partida retur se va disputa miercuri, 22 iulie, de la ora 21.30 (în direct la Pro TV), pe Arena Națională din Bucureşti.

Aseară s-au disputat ultimele cinci partide din prima manșă a turului al doilea preliminar din UEFA Champions Leagu. Rezultate: Qarabag FK - Rudar Pljevlja 0-0, Malmö FF - Žalgiris Vilnius 0-0, BATE Borisov - Dundalk 2-1, Celtic Glasgow - Stjarnan 2-0, Dinamo Zagreb - CS Fola Esch 1-1.