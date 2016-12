Steaua... fără nume

06:56:39 / 09 Decembrie 2014

Steaua

Daca nu se ajunge la o intelegere intre MApN si Steaua,echipa trebuie sa inlocuiasca totul,dar absolut totul! Inclusiv punctajul din competitiile europene care o ajutau la tragerile la sorti. Cum brandul Steaua a fost format si este in posesia MApN,deci in posesia STATULUI nimeni din minister,din guvern si administratia prezidentiala nu va indrazni sa VANDA acest brand unei persoane. Pretentiile actualului patron sunt nejustificate,modul in care a obtinut Steaua a fost considerat furt,intr-o perioada in care politicul putea face orice fara a se teme de justitie. Singura modalitate de a beneficia de avantajele folosirii numelui de Steaua este doar "inchirierea" contracost,pe anumite perioade de timp. Este ca in cazul in care un proprietar poate evacua un chirias sau un locatar care s-a instalat abuziv,din locuinta lui,indiferent de cat de mult a imbunatatit valoarea acesteia chiriasului. Sau sa-i modifice chiria! Becali se afla in mare cumpana si de obicei asa se intampla cand se fac afaceri neclare sau la limita legii