Steaua, favorită

Învingătoare în tur, în deplasare, scor 1-0, graţie reuşitei lui Gabi Iancu, campioana en titre a României la fotbal, Steaua Bucureşti, porneşte cu prima şansă în lupta pentru accederea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Manşa retur a disputei cu formaţia norvegiană Stromsgodset IF, din turul secund preliminar al UEL, se va disputa în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Pro TV), pe Arena Naţională din Bucureşti. „Stromsgodset este o echipă bună, chiar foarte bună. Ne-a dominat în prima repriză. Am avut un portar într-o zi de excepţie, iar în a doua repriză nu am profitat de ocaziile clare pe care le-am avut. În retur aştept mulţi spectatori, chiar dacă unii sunt în concediu. Aştept de la echipa mea să domine jocul, să câştigăm clar, să mergem şi să demonstrăm că suntem Steaua Bucureşti şi ceea ce reprezintă ea în Europa. Nu am spus că o să fie un meci uşor, dar sper să fie un meci bun, câştigat de noi, dar nu în orice mod”, a declarat antrenorul principal al Stelei, Constantin Gâlcă.

Programul meciurilor de azi din UCL - ora 18.00: Aktobe (Kazahstan) - Dinamo Tbilisi (Georgia) - în tur: 1-0; ora 18.00: FK Ventspils (Letonia) - Malmo FF (Suedia) - 0-0, HJK Helsinki (Finlanda) - FK Rabotnicki (Macedonia) - 0-0; ora 20.30: STEAUA BUCUREŞTI - Stromsgodset IF (Norvegia) - 1-0; ora 21.00: NK Maribor (Slovenia) - HSK Zrinjski (Bosnia & Herţegovina) - 0-0; ora 21.45: Saint Patrick’s Athletic (Irlanda) - Legia Varşovia (Polonia) - 1-1. Celelalte meciuri din manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei.