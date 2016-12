Steaua, favorită la calificare

După victoria cu 2-0 din tur în duelul cu Ujpest Budapesta, Steaua are prima şansă la calificarea în turul al III-lea preliminar al UEFA Europa League. Partida din această seară va începe la ora 20.45 şi se va disputa pe Stadionul “Szusza Ferenc” din Budapesta, meciul fiind transmis în direct de noul post post TV Digi Sport. În întîlnirea de azi vor absenta Korcsmar, de la gazde, şi Kapetanos, cei doi jucători fiind eliminaţi în partida din Ghencea. Antrenorul Cristiano Bergodi ar putea începe întîlnirea cu următoarea formulă: Tătăruşanu - Golanski, D. Goian, Ghionea, P. Marin - Szekely, Onicaş, Toja, Nicoliţă - R. Surdu, B. Stancu. “Va fi un meci greu, pentru că nu s-a decis nimic, chiar dacă am cîştigat cu 2-0 în tur. Avem respect pentru Ujpest, dar asta nu înseamnă că ne e teamă de ceva. Nu mă tem că am putea pierde calificarea”, a spus Bergodi. Preşedintele FC Steaua, Valeriu Argăseală, a dat asigurări, ieri, înainte de plecarea echipei spre Budapesta, că cei 700 de suporteri români care şi-au anunţat prezenţa la meci nu vor avea probleme cu fanii unguri la partida retur cu Ujpest FC. Fanii care vor face deplasarea vor fi preluaţi din vama Nădlac de către reprezentanţii poliţiei ungare. Tot în această seară sînt programate şi celelalte 39 de meciuri din manşa retur, suporterii români fiind interesaţi de două jocuri, care vor stabili adversarele Vasluiului (Torshavn sau Omonia Nicosia) şi Stelei (dacă va elimina pe Ujpest - Motherwell sau Flamurtari): HB Torshavn (Insulele Feroe) - Omonia Nicosia (Cipru) - ora 21.00 - în tur: 0-4 şi Motherwell (Scoţia) - KS Flamurtari (Albania) - ora 21.45 - în tur: 0-1.