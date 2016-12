Steaua își menține avantajul de șapte puncte

După etapa a 24-a a Ligii 1 la fotbal, Steaua București păstrează un avantaj liniștitor față de a doua clasată, ASA Tg. Mureș. Steaua s-a impus duminică seară, scor 2-1 (Prepeliţă 11, Adi Popa 52 / D. Roman 20), în partida din deplasare cu Gaz Metan Mediaș. Aseară s-a disputat ultimul meci al etapei a 24-a, Petrolul Ploieşti - Pandurii Tg. Jiu, scor 0-1 (Momcilovic 14).

Începând de azi sunt programate partidele din cadrul etapei a 25-a, cea mai așteptată confruntare fiind Steaua - Petrolul.

Programul jocurilor - marţi: CS U. Craiova - U. Cluj (ora 17.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), CFR Cluj - Oţelul Galaţi (ora 19.15; Look TV și Digi Sport 1), CSMS Iaşi - Dinamo Bucureşti (ora 21.30; Look TV și Digi Sport 1); miercuri: FC Botoşani - Concordia Chiajna (ora 17.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), FC Viitorul - Gaz Metan Mediaş (ora 19.15; Look TV și Digi Sport 1), Rapid Bucureşti - ASA Tg. Mureş (ora 21.30; Look TV și Digi Sport 1); joi: FC Braşov - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 17.00; Look TV și Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu (ora 19.15; Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport 1); Steaua Bucureşti - Petrolul Ploieşti (ora 21.30; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 56p, 2. ASA 49p, 3. Petrolul 43p, 4. CS U. Craiova 42p, 5. Astra 39p, 6. Dinamo 36p, 7. FC Viitorul 32p, 8. FC Botoșani 31p, 9. Pandurii 28p (golaveraj: 29-32), 10. CSMS Iași 28p (23-29), 11. FC Brașov 28p (28-33), 12. Concordia 27p, 13. Gaz Metan 24p, 14. U. Cluj 23p, 15. Rapid 22p, 16. Ceahlăul 19p, 17. CFR 15p (29-18) - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oțelul 15p (9-33).

MARIUS BACIU ESTE NOUL ANTRENOR AL FORMAŢIEI CONCORDIA CHIAJNA

Tehnicianul Marius Baciu este noul antrenor al formaţiei Concordia Chiajna, acesta semnând, ieri, un contract valabil până în vară, cu opţiune de prelungire, a anunțat preşedintele grupării ilfovene, Cristian Tănase. Obiectivul lui Baciu este clasarea pe locul 11 la finalul actualului sezon. Ieri dimineaţă, conducerea grupării din Chiajna a reziliat pe cale amiabilă contractele fostului antrenor Marius Şumudică şi ale membrilor staff-ului său. Din echipa acestuia a rămas doar antrenorul de portari, Radu Sărdescu. Baciu, care a condus deja un prim antrenament al Concordiei, va fi ajutat de secunzii Erik Lincar şi Răzvan Rotaru. Antrenorul Marius Şumudică, instalat la 13 martie 2014, a fost demis de la Concordia Chiajna, duminică seară, după meciul cu FC Braşov, scor 1-1, din etapa a 24-a a Ligii 1. Concordia ocupă în prezent locul 11 în clasament, cu 27 de puncte.