Steaua l-ar putea transfera pe Filipescu

FC Steaua Bucureşti l-ar putea achiziţiona pe fundaşul Iulian Filipescu, liber de contract după despărţirea de echipa FC Zurich, cu care a cîştigat campionatul în Elveţia, a declarat Gigi Becali, care s-a întîlnit cu jucătorul. "Este posibil să vină. M-am întîlnit cu el întîmplător, nu ştiam că terminase contractul. Am vorbit cu Olăroiu să se gîndească dacă are nevoie de Filipescu sau nu. Filipescu a zis că este dispus să negocieze, dar să vedem ce zice Olăroiu. Dacă îl vrea, apoi negociem. Filipescu vine la Steaua dacă vrea Olăroiu", a spus Becali. Iulian Filipescu a mai jucat la Steaua în perioada 1992-97, evoluînd cu formaţia "roş-albastră" în grupele Ligii Campionilor. În vîrstă de 32 de ani, Filipescu a mai evoluat la Galatasaray Istanbul, Betis Sevilla şi FC Zurich. El are 52 de selecţii în reprezentativa României şi un gol marcat.