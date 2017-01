Steaua luptă doar pentru Cupa UEFA

În această seară, de la ora 21.45, Steaua Bucureşti, campioana României, are posibilitatea de a semna prezenţa în primăvara europeană. Cum şansele de a continua în Liga Campionilor sînt nule, elevii lui Olăroiu pot evolua anul viitor doar în Cupa UEFA. Condiţia obligatorie în acest sens este clasarea pe locul al treilea în Grupa E, iar pentru acest lucru Steaua are nevoie de cel puţin un rezultat de egalitate în faţa lui Dinamo Kiev în etapa a V-a a fazei grupelor. Chiar dacă va pierde în această seară, Steaua se poate califica totuşi în 16-imile Cupei UEFA, dar va trebui să aştepte şi ultima etapă a grupelor. ”O înfrîngere nu înseamna necalificarea în Cupa UEFA. Marţi e o şansă foarte mare să rezolvăm calificarea pe care trebuie să o valorificăm. A treia calificare în primăvara europeană ar deveni o obişnuinţă. Este riscant să joci la egalitate. Vom juca să cîştigăm”, a declarat antrenorul Cosmin Olăroiu. Pentru a încheia calculele calificării şi a nu depinde de ultima etapă, Oli crede că Steaua are nevoie de personalitate. ”În meciurile cu Lyon şi Real Madrid am jucat cu teamă. Am făcut greşeli pe care le-am plătit. Sper să evoluăm ca la Kiev, fără complexe şi cu maturitate”, a completat Olăroiu. Dinamo Kiev a sosit ieri, în jurul prînzului, la Bucureşti, iar patronul Igor Surkis era foarte optimist. "Nu vom mai face aceleaşi greşeli ca în meciul de la Kiev. Nu ştiu dacă vor fi schimbări în echipă faţă de acel meci, numai antrenorul poate spune asta, el este cel care decide", a spus Surkis pe Aeroportul "Băneasa - Aurel Vlaicu", care l-a avut în rol de traducător pe mijlocaşul român al formaţiei din Kiev, Florin Cernat. Întrebat dacă poate Cernat să decidă meciul cu Steaua, Surkis a afirmat zîmbind: "Nu pot să răspund la întrebarea asta". Dacă ucrainenii au sosit în România fără Rebrov, accidentat, Steaua nu poate conta în această seară pe mai vechii accidentaţi Iacob şi Neşu. În plus, la antrenamentul de ieri s-a accidentat şi Ghionea, utilizarea acestuia fiind pusă sub semnul întrebării.

Echipele probabile - Steaua (antrenor Cosmin Olăroiu): Cernea - Stancu, D. Goian, Ghionea, P. Marin - Nicoliţă, Ov. Petre, Paraschiv, Cristocea - N. Dică, Thereau; Dinamo Kiev (antrenor Anatoli Demianenko): Şovkovski - Belkevici, Rodrigo, Rodolfo, Nesmaşnîi - Youssouf, Mihalik, Cernat, Gusev - Milevski, Şaţkih. Partida Steaua - Dinamo Kiev va fi arbitrată de o brigadă din Cehia, avîndu-l la centru pe Jaroslav Jara.