Steaua pune “tunurile” pe Arsenal

În această seară, de la ora 21.45, Steaua va întîlni în faţa propriilor suporteri pe Arsenal, în etapa a doua din Grupa H a Ligii Campionilor. Învinsă în etapa inaugurală la Praga, Steaua porneşte cu şansa a doua în faţa unei echipe care a adunat 10 victorii şi un rezultat de egalitate în cele 11 jocuri oficiale susţinute în actualul sezon! Printre victimele de marcă ale “tunarilor” figurează şi Sevilla, care a cedat la scor de neprezentare, la Londra, în primul meci din istoria clubului iberic în Liga Campionilor. Singurul aliat al Stelei pare să fie tradiţia, bucureştenii obţinînd, în Ghencea, patru victorii şi un rezultat de egalitate în confruntările europene cu formaţiile englezeşti. “Dacă ne-am considera victime sigure, nu ne-am mai prezenta la meci. Suntem încrezători. Cu siguranţă nu va fi uşor, dar nici nu putem să ne considerăm bătuţi dinainte. S-au văzut multe meciuri în care echipele mai slab cotate au scos rezultate bune în faţa favoriţilor. Am fi mulţumiţi cu un joc bun şi un rezultat pe măsură. N-o să le fie uşor englezilor, Steaua va face totul să le fie cît mai greu la Bucureşti. Mizăm pe public şi ne convine statutul de outsideri”, a spus managerul sportiv al Stelei, Adrian Ilie. Aflat la debut în Liga Campionilor în calitate de antrenor principal, Massimo Pedrazzini se confruntă cu serioase probleme de efectiv. Nu vor juca sigur accidentaţii Rădoi, Ghionea, Golanski şi Bicfalvi, iar Lovin, Neşu şi D. Goian au şanse mici să evolueze din cauza problemelor medicale. “Arsenal nu are puncte slabe. Trebuie să jucăm repede, să finalizăm imediat, trebuie să fim inteligenţi, practici şi să muncim mult. Arsenal este o echipă foarte puternică. Acum doi ani a jucat finala Ligii Campionilor, e o echipă extraterestră”, a declarat Massimo Pedrazzini. Arsenal a sosit aseară în România şi a renunţat la antrenamentul oficial. Din efectivul deplasat de managerul Arsene Wenger, la Bucureşti, nu fac parte portarul german Lehmann, cehul Rosicky, francezul Gallas, belarusul Hleb, croatul Eduardo şi camerunezul Song, toţi accidentaţi. În plus, Adebayor, Diaby şi Flamini au probleme de sănătate şi sînt incerţi pentru partida din această seară.

Echipele probabile - Steaua (antrenor Massimo Pedrazzini): Zapata - P. Marin, Baciu, Rada, Emeghara - Nicoliţă, Ov. Petre, Lovin, Surdu - Dică, Zaharia (Iacob); Arsenal (manager Arsene Wenger): Almunia - Sagna, K. Toure, Senderos, Clichy - Walcott, Fabregas, Flamini, Diaby - Adebayor, van Persie. Arbitri: Terje Hauge - Steinar Holvik, Jan Petter Randen (toţi din Norvegia).