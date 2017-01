Steaua s-a impus în Giulești

Prima etapă a sezonului 2014-2015 din Liga 1 la fotbal a consemnat, sâmbătă seară, victoria Stelei în Giulești, scor 3-1, după ce Rapid a condus cu 1-0. Ieri, Gaz Metan Mediaș a câștigat la scor de forfait duelul din deplasare cu FC Botoșani, CFR Cluj s-a impus categoric în confruntarea cu Ceahlăul Piatra Neamț, iar Petrolul Ploiești a început cu dreptul campionatul, învingând la Brașov.

Rezultate - vineri: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu 0-2 (Fatai 11, Budescu 13), CS U. Craiova - Pandurii Tg. Jiu 1-1 (Curelea 87 / Shalay 73); sâmbătă: ASA Tg. Mureş - U. Cluj 0-0, Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti 1-3 (Pancu 23 / Keșeru 28, Adi Popa 66, Chipciu 72); duminică: FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş 0-3 (Todea 2, Tahar 55-pen., Figliomeni 88), CFR Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0 (Tade 33, 42, Fl. Costea 52, Negruț 57), FC Braşov - Petrolul Ploieşti 0-1 (Teixeira 38).

Programul meciurilor de azi - ora 18.30: CSMS Iaşi - FC Viitorul (Look TV), ora 21.00: Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi (Look Plus).