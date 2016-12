Steaua, un nou succes fără emoţii cu Chiajna

06:51:14 / 25 Februarie 2014

Campionat falsificat

Daca in sezonul trecut Steaua a iesit campioana in urma unor evolutii destul de bune dar si pe fondul scaderii fortei unor posibili adversari(cazurile Rapi,Vaslui,Dinamo) in acest campionat FRF,LPF,CCA precum si unele echipe(nu putine!) se straduiesc sa o scoata campioana din nou. Este jenant si rusinos cum a jucat Chiajna si eu daca as fi stelist(din fericire nu sunt) o perioada m-as retrage din grupul celor care iubesc Steaua. Ceeace fac acum cei din conducerea echipei,mintind evidentele,arunca o mare pata pe istoria,merituoasa,a acestui club. Astept in acest retur sa vad cum vor lupta,pe viata si pe moarte,in meciurile cu Steaua a unor echipe ca U Cluj,Viitorul,Pandurii dar mai ales Sageata asta a impresarei steliste