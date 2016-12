Balamucul declanşat în PDL Constanţa poate fi catalogat ca o mişcare caracteristică acestui partid clădit pe acţiuni gen dat cu căciula după câini. În timpul rebeliunii de acum câteva zile, când datul la oase, lucrarea de doctorat a lui Mihai Petre, a atins apogeul, am asistat la câteva premiere inedite. Un domn activist, om de mare omenie şi grădinar, a aruncat cu apă pe Maria Stavrositu, care, în acel moment, juca rolul Ecaterinei Teodoroiu în noaptea insurecţiei. Gestul său a fost catalogat în fel şi chip, prilej cu care unii au făcut dovada talentului lor narativ. Ţinând cont de canicula de afară, episodul descris mai sus ar putea intra în categoria măsurilor de prim ajutor pe timp de arşiţă şi jale. În alt plan, ar putea fi vorba despre un exerciţiu privind intervenţiile în caz de incendiu. Omul cu “stecluţa” asistase la momentul în care doamna Maria luase foc pe micul ecran, fiind interpelată cu tulumba pe tema scandalului din PDL Constanţa. Cu simţul civic dezvoltat, “steclarul” pedelist a aruncat cu apă peste focarul aflat în plină activitate, un gest care ar trebui să intre în analele omeniei. Mai mult decât atât, domnul Constandin, omul cu tulumba din PDL, şi-a pus pielea la saramură, fiind cunoscute efectele colaterale ale incendiilor de partid. În disputa sa cu Mircea Banias, doamna Stavrositu şi-a susţinut partitura cu mult foc. Intervenţiile sale pe micul ecran au fost mai mult decât aprinse. Noroc cu cota de umbră şi răcoare venită dinspre pădurea Comorova, unde deputatul Iorguş nu a avut, nu are şi nici nu o să aibă teren sau vreun muşuroi de furnici. Pe întreaga durată a balamucului, am aistat la un veritabil festival al ipocriziei. La un moment dat, din cauza exceselor politice incendiare, focoasa Maria a declarat că nu doreşte cu orice preţ funcţia supremă din fruntea organizaţiei municipale Constanţa a PDL. Din punct de vedere tactic, cred că atunci ar fi fost momentul oportun pentru ca omul cu “stecluţa” să arunce cu apă pe dânsa. Oricum, chiar şi în lipsa Elenei Udrea, sursa principală de incendii la nivel naţional, Maria s-a trezit la timp şi a încercat să o întoarcă precum la Ploieşti, nodul de cale ferată al intrigilor de tot felul. Păi, dacă îmi amintesc eu bine, zilele trecute, îl ameninţa pe Banias că o să candideze la judeţ! Poate că atunci ar fi trebuit să fie udată pe faţă şi trasă cu oţet pe principalele sale vene de acces în politică. Responsabil cu termosul, Florea Constandin şi-a trecut în palmares o performanţă unică în istoria filialei teritoriale a PDL. A reuşit să o răcorească pe Maria Stavrositu, performanţă pe care, în ciuda experienţei politice acumulate în timp, nu a reuşit-o nici măcar Mircea Banias, sursa tuturor aprinderilor din tabăra blondei de Constanţa. Când ia foc, Maria Stavrositu este greu de oprit, fiind mai puţin fotogenică pe micul ecran, care, nu-i aşa?, aparţine mogulilor de presă. Inspirându-se pesemne din cuvântările europarlamentarului Preda, care a început să sară la coasa lui Boc, Maria Stavrositu l-a acuzat pe Banias că este susţinut de PSD! E bună câteodată şi o baie cu apă rece, pentru că, din câte am aflat şi studiat, Florea Constandin tocmai scosese sticla de la frigider… Vorbind despre susţinerea PSD, mă gândesc că doamna Stavrositu îi avea în minte pe Iorguş, Mitrana, Mitroi ş.a. Nu ştiu de ce, atunci când vine vorba despre Zanfir Iorguş, simt o undă de răcoare dinspre Comorova. Adevărul este că în PDL există foarte mulţi iubitori de natură. Partea proastă pentru Maria e că doamna Udrea s-a spălat pe cap cu PDL Constanţa şi face clăbuci pe tema promovării turismului în China proletară. Din cauza greutăţii misiunii sale, avionul nu a mai putut decola!