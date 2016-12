Ştefan Bănică: 10 ani de la primele concerte de Crăciun

Ştefan Bănică pregăteşte un show spectaculos, pentru a marca împlinirea a 10 ani de la primele spectacole susţinute în preajma sărbătorilor de iarnă. Artistul va da startul „Concertului Aniversar de Crăciun - 10 ani” pe data de 14 decembrie, de la ora 19.30, la Sala Palatului din Capitală, evenimentul fiind urmat de alte două concerte, programate pe 15 şi 16 decembrie.

„Este un an special, pentru că împlinim 10 ani neîntrerupţi de existenţă a concertelor de Crăciun. Am creat o tradiţie şi sunt foarte mândru de acest lucru. An de an, vin la aceste concerte oameni din multe oraşe ale ţării, nu numai bucureşteni, unii vin chiar din străinătate, lucru care mă măguleşte, dar mă şi responsabilizează enorm”, a spus cântăreţul.

Doar la concertele de Crăciun ale artistului au fost vândute peste 165.000 de bilete, show-urile lui Bănică devenind adevărate repere pentru luna decembrie, prin autenticitatea, spectaculozitatea şi complexitatea producţiei, unică în peisajul muzical românesc.