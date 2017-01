Ştefan Bănică îşi începe turneul la Constanţa

Ştefan Bănică îşi va începe, la Constanţa, turneul naţional intitulat „Alerg printre stele”, pentru a-şi promova atât hitul cu acelaşi nume, cât şi ultimul album, „Altceva”. Agenda sa este una încărcată spre finalul anului, astfel că noul turneu va porni de la malul mării, unde Bănică şi band-ul său vor susţine un concert pe 2 noiembrie, de la ora 19.30, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor. Biletele au fost puse deja în vânzare la sediul instituţiei constănţene, la preţurile de 80 şi 100 de lei.

După Constanţa, artistul îşi va urma traseul turneului astfel: Galaţi - 3 noiembrie, Bacău - 9 noiembrie, Suceava - 10 noiembrie, Botoşani - 11 noiembrie, Iaşi - 12 noiembrie, Piteşti - 16 noiembrie, Braşov - 17 noiembrie, Cluj - 19 noiembrie şi Ploieşti - 20 noiembrie.

Totodată, concertele de Crăciun din perioada 13-15 decembrie, de la Sala Palatului din Bucureşti, pe care staff-ul managerial al artistului le-a anunţat încă din luna iunie, poartă tot numele „Alerg printre stele”.

SUCCES ÎN EVOLUŢIE Cu peste 25 de ani de carieră, Ştefan Bănică este considerat unul dintre cei mai de succes artişti români, dovedindu-şi nu de puţine ori, pe lângă abilităţile de solist, şi pe cele de actor sau de prezentator TV. În fiecare an, artistul înregistrează un număr-record de spectatori pentru concertele de Crăciun, la care îi sunt alături peste 20.000 de fani. Anul aceasta, Bănică vrea să depăşească şi aceste performanţe. Împreună cu trupa sa, Rock’n’Roll Band, şi grupul The 50’s, Ştefan Bănică va cânta live piese de pe noul album, „Altceva“, însă şi hituri mult-aşteptate de fani: „Am s-o aştept mereu“, „Ăsta-s eu“, „S-o facem lată“, „Te iubesc, femeie“.

VEŞNICUL ÎNDRĂGOSTIT Dacă, în ultimii ani, artistul şi-a obişnuit fanii cu prezenţe scenice în fiecare toamnă şi iarnă, nici anul acesta nu face excepţie, însă detaliul care s-a schimbat semnificativ la artist este legat de viaţa sa personală. Divorţul lui „Elvis din România“ de „Zâna Surprizelor“ a generat consternare şi controverse din partea fanilor, în iarnă. Acum, Ştefan Bănică a recunoscut că are o relaţie cu o mult mai tânără colegă de breaslă, Lavinia Pârva, şi deja Andreea Marin pare să-şi fi scos la iveală „ranchiuna feminină“. După ce în presă a apărut informaţia conform căreia Lavinia a fost un elev foarte slab în adolescenţă, Andreea a pozat, ieri, în uniformă de şcolăriţă, nu înainte de a-şi întreba fanii de pe Facebook dacă Lavinia este un model pentru fiica ei, Violeta, rezultatul fostei căsnicii cu Ştefan Bănică. Rămâne de văzut, chiar din această toamnă, dacă şi Lavinia va urma tradiţia „zânei“ de a participa la concertele lui Ştefan atât din Bucureşti, cât şi din ţară.