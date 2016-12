Ştefan Bănică Jr. aduce „Gustul dragostei” la mare

Talentatul şi îndrăgitul Ştefan Bănică Jr. va susţine, pe 6 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, un concert de excepţie. Recitalul, intitulat „Gustul dragostei”, este programat să înceapă la ora 19.00. Show-ul se anunţă incendiar, cunoscută fiind energia de care dă dovadă interpretul pe parcursul apariţiilor sale live.

Unul dintre cele mai apreciate nume din industria muzicală autohtonă, Ştefan Bănică Jr., artistul care transformă fiecare concert într-un veritabil one-man-show, prin intervenţiile comice pe care le are, dar şi prin deosebita apropiere de public, cu care nu ezită să împărtăşească amintiri sau experienţe, va avea parte de un sfârşit de an foarte încărcat. Pe agenda artistului figurează numeroase evenimente, programate în special în apropierea sărbătorilor de iarnă. Cântăreţul va prezenta, pe data de 14 decembrie, la Sala Palatului din Capitală, „Concertul aniversar de Crăciun - 10 ani”, sărbătorind astfel un deceniu de recitaluri susţinute în preajma sărbătorilor de iarnă. De asemenea, interpretul mai are programate două întâlniri cu publicul, pe 15 şi 16 decembrie.

BILETELE, ÎN VÂNZARE LA PREŢUL DE 100 LEI Cei care îşi doresc să descopere... „Gustul dragostei”, pe 6 noiembrie, la Constanţa, vor avea de achitat 100 de lei, pentru biletele puse deja în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Interesul fanilor pentru apariţiile live ale lui Ştefan Bănică Jr. este unul deosebit, peste 165.000 de bilete fiind vândute, de-a lungul timpului, doar pentru concertele de Crăciun. Şi în perioada sezonului estival artistul a fost foarte solicitat, mai ales pe litoral, unde a încântat publicul de la malul mării cu ocazia numeroaselor show-uri din diferite staţiuni. Spectatorii prezenţi la ediţia din acest an a Festivalului Mangalia au avut parte de un cadou extraordinar, când, la finalul evenimentului, cântăreţul a oferit un spectacol deosebit tuturor celor adunaţi în Portul Turistic al oraşului.

Stilul nonconformist, dar şi calităţile deosebite de care dă dovadă, alături de deschiderea către public şi profesionalismul cu care îşi tratează apariţiile în faţa publicului, atât din postura de muzician, cât şi de actor, îl propulsează pe Ştefan Bănică Jr. în preferinţele fanilor din toată ţara.