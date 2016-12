Ştefan Bănică nu a auzit explozia care a avut loc în timpul concertului său din Chişinău

După sîngeroasele represalii din această primăvară ale autorităţilor comuniste de la Chişinău împotriva românilor de peste Prut, alte cîteva zeci de tineri care se distrau liniştiţi, miercuri seară, la un concert în aer liber susţinut de Ştefan Bănică Jr., în capitala Moldovei, au căzut vitime unui atac cu grenadă. Spectacolul artistului era prilejuit de Zilele Oraşului Chişinău, iar explozia a avut loc în jurul orei 22.30, lîngă Arcul de Triumf din centrul oraşului. „Îmi pare rău că o sărbătoare atît de frumoasă, cu un număr impresionant de spectatori, care au venit special pentru spectacol, a fost stricată de acest incident şi slavă Domnului că, din ceea ce am auzit, nu a murit nimeni. În ceea ce ne priveşte, noi nu am auzit nimic de pe scenă, concertul nu s-a întrerupt şi ni s-a comunicat ceea ce s-a întîmplat după ce am terminat primul bis\", a declarat cîntăreţul. Pentru a nu crea panica, Miliţia moldoveană nu a întrerupt spectacolul.

Din cauza exploziei, peste 40 de perosane au ajuns la spital, iar autorităţile nu exclud varianta unui atentat terorist împotriva românilor de peste Prut. Din fericire, nicio persoană nu a suferit răni grave. După deflagraţie, la faţa locului s-au deplasat mai multe ambulanţe şi echipe de specialişti ai Ministerului de Interne, care au ajuns la concluzia că a fost vorba de un atac premeditat cu o grenadă de luptă. Există un singur suspect deocamdată, văzut de un martor ocular. „L-am văzut pe un tip care a alergat prin mulţime cu un pistol in mînă. A tras un foc şi a aruncat ceva din mînă. Apoi am auzit explozia, iar tipul a dispărut”, a povestit presei un martor, rănit în urma deflagraţiei.

„Există o mare posibilitate să afirmăm că este vorba despre o provocare. Situaţia este tensionată sub aspect politic şi nu numai. Urmează ca, în urma unei ample analize, să ne prezentăm poziţiile asupra acestui caz. În prezent, se întreprind toate măsurile pentru a sancţiona această acţiune criminală, să identificăm organizatorii, participanţii şi măsurile necesare de prevenţie care urmează să fie luate în zilele următoare. Este un caz regretabil, care nu este pur şi simplu un incident\", a declarat premierul moldovean, Vlad Filat. Primarul Chişinăului, Dorin Chirtoacă, a declarat că evenimentul nu a fost întrerupt imediat după explozie pentru a nu se crea panică. Astfel, concertul cîntăreţului român a continuat încă o jumătate de oră după momentul producerii exploziei. Totuşi, evenimentul a fost oprit înaintea încheierii programului, la solicitarea miliţienilor.

Chişinăul sărbătoreşte, în fiecare an, la 14 octombrie, Hramul Oraşului. În seara atacului, la concertul lui Ştefan Bănică Jr. se aniversau, conform atestărilor documentare ale statului de peste Prut, 573 ani. De obicei, serbările şi manifestările publice la care sînt invitate şi oficialităţi române se încheiau cu un foc de artificii şi un concert susţinut de o vedetă de la Bucureşti. Anul acesta, la sărbătoare a participat secretarul de stat pentru Românii de Pretutindeni, Eugen Tomac. Procurorul General al Republicii Moldova, Valeriu Zubco, a declarat, ieri, că „atacul cu grenada este considerat de autorităţi un act terorist şi va fi anchetat ca atare”.