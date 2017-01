Ştefan Cucu şi Ştefan Caraman, sărbătoriţi de Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor

Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR) îşi sărbătoreşte, astăzi, de Ziua Sfîntului Apostol Ştefan, doi dintre membrii săi marcanţi, Ştefan Cucu şi Ştefan Caraman. Membru al USR Dobrogea din anul 1995, poetul şi eseistul Ştefan Cucu s-a născut la 19 mai 1943, în comuna Hurezani, judeţul Gorj. Absolvent al Universităţii din Bucureşti, Secţia latină-greacă veche (1966) şi al Universităţii din Craiova, Secţia română-franceză (1977), scriitorul a fost lector la Universitatea “Ovidius” din Constanţa pînă în anul 1996, cînd s-a transferat la Universitatea din Craiova. Din 1999, Ştefan Cucu este conferenţiar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii “Ovidius”. Debutul lui Ştefan Cucu a avut loc în anul 1963, în revista “Viaţa studenţească“, în paginile căreia a publicat primele sale versuri. Printre publicaţiile cu care a colaborat se numără: “Ramuri“, “Tomis“, “Peuce“, “Pontica“, “Literatorul“, “Metafora“, “Gorjul literar“ şi altele. Poetul este cuprins în antologia de poezie contemporană “Fereastra dinspre mare“ (Constanţa, Editor Revista Tomis, 1995), în antologia Sud-Vest a scriitorilor contemporani din Oltenia (Craiova, 1998, editată de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor), în Antologia de Haiku (Constanţa, 1992). De asemenea, Ştefan Cucu este cîştigătorul a numeroase distincţii, precum: premiul de la prima ediţie a Salonului Naţional de Carte “Tomis” ’98, Diploma Academiei Internaţionale “Mihai Eminescu”, România-India, 1997, premiul ediţiei a V-a a “Colocviilor tomitane”, 1999, Premiul pentru eseu, pe anul 2002, al Filialei “Dobrogea” a Uniunii Scriitorilor. Autorul are o listă impresionantă de cărţi publicate, dintre care amintim: “Arheologia şi istoria veche a Dobrogei. (Bibliografie selectivă adnotată. Constanţa, 1985)“, “Templul cuvintelor. (Versuri. Constanţa, Editura Muntenia, 1993)“, “Manual de erotică. (Culegere de texte antice, comentate. Craiova, Editura M. Duţescu, 1992)“, “Actualitatea anticilor. Vol. I. (Constanţa, Editura Poligraf, 1994)“, “Publius Ovidius Naso şi literatura română. (Constanţa, Editura Ex Ponto, 1997)“, “Istoria literaturii latine de la origini pînă la Caius Valerius Catullus. (Constanţa, 1994)“, “Literatura în Dobrogea. Vol. I-II. (Dicţionar biobibliografic. Constanţa, 1997, 1999. Coautor: Corina Apostoleanu)“, “Portrete literare. (Eseuri. Constanţa, Editura Ex Ponto, 2002)“, “Literatura latină creştină. (Constanţa, Ovidius University Press, 2003)“.

La rîndul său, Ştefan Caraman se numără printre membrii de referinţă ai Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România. Originar din Tulcea şi recent cooptat în cadrul USR Dobrogea, Ştefan Caraman este un dramaturg aflat în plină ascensiune, autor a numeroase piese de teatru jucate cu mult succes pe marile scene ale ţării. Mai mult, autorul a fost desemnat de UNITER cîştigător la secţiunea "Cea mai bună piesă românească a anului 2005“, premiu obţinut pentru textul “Colonia îngerilor“. Printre piesele lui Ştefan Caraman care au fost puse, pînă acum, în scenă, se numără: "Zapp", "Epilog", "M&M (couture a porter)", "Studio XXI", "Morţi şi vii" şi "Poveste simplă cu posedaţi". De menţionat este faptul că debutul scriitorului s-a produs în 1995, în revista “Flacăra“, la rubrica "Maşina de scris"; avînd, ulterior, texte publicate în “Cuvîntul“, “Arca“, “Metafora“, “Luceafărul, “Literatorul“, “Sinteze“, “Tribuna“, “Vatra“, “Ex Ponto“ şi altele. Din rîndul spectacolelor jucate pe textele autorului fac parte: "ZAPP...", pusă în scenă de Thedor Smeu Stermin la teatrul "Andrei Mureşanu" din Sf. Gheorghe (1998), "Epilog", montată pentru Teatrul Naţional Radiofonic de Gavril Pinte (1999), "Fapt divers“, montată în regim de atelier de Andreea Văleanu la "altFEST" BISTRIŢA (1999), "Ocean Cafe", text colectiv (Radu Macrinici, Ştefan Caraman, Alina Cadariu, Saviana Stănescu, Gianina Cărbunaru), spectacol pus în scenă de Radu Afrim la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ (2000; premiul festivalului de la Lugano, Elveţia), "Morţi şi vii", spectacol lectură în regia lui Cristian Nedea, Centrul Cultural Francez Cluj (2001), "M&M (couture a porter)", pusă în scenă de Szabo K. Istvan, Teatrul “Andrei Mureşanu, "Studio XXI" şi Centrul Cultural ARCUŞ (2001). Recent, în 2006, au fost prezentate spectacolele "Întoarcerea de acasă" + "Euri" (de Alina Nelega) - pus în scenă de Ştefan Iordănescu la teatrul "Ion Slavici" din Arad şi "Talk Show“, în regia Lilianei Cîmpeanu.