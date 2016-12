Ştefan Nanu, noul antrenor al FC Farul

18:34:41 / 26 Februarie 2014

Farul

Pentru cel de la nr 8. Bai milogilor. Eu am mers dupa farul de la 12ani. Cand .baronu .era sef de galerie. An atacul lui farul.erau.zahiu .petcu. .mihailescu nici nu visa. Investiti voi an stadion.Daca aveţi bani..sau fiti solidari ca .cei de la rapid. veniti 50.la STADION .si vreti MOCA SAU AVETI PRETENTII . Veniti 5Mii.meci de meci. Si an deplasare cate 500. Sustineti echipa. Indiferent de situaţie. si atunci dativa cu parerea..Va numiţi suporteri.