Ştefan Petcu, magicianul din spatele viitorilor campioni

A jucat 11 ani la FC Farul, dar şi două sezoane la Steaua, în echipa care a câştigat Cupa Campionilor Europeni la finalul sezonului 1985-86. Născut la Constanţa, pe 17 martie 1957, Ştefan Petcu este unul dintre cei mai reprezentativi fotbalişti ai Constanţei, atât prin performanţele realizate ca jucător cât şi prin talentul extraordinar pe care l-a avut. A impresionat de la început şi ca dovadă a fost promovat în echipa de seniori a Farului la 17 ani, iar la 18 ani debuta într-o partidă împotriva Universităţii Craiova. Driblingul fin şi pasa de geniu l-au propulsat în marea echipă a Stelei, însă nu a avut şansa de a evolua şi în finala de la Sevilla. După un sezon la Oradea, s-a întos acasă, la Constanţa, unde i-a încântat pe suporterii Farului până aproape de finalul carierei, încheiată în 1992 la Portul, la vârsta de 35 de ani. Au urmat aproape 15 de ani antrenorat la grupele de juniori ale FC Farul, iar din 2008 s-a alăturat echipei Academiei “Gheorghe Hagi“.

„Au fost clipe frumoase, dar şi mai puţin bune la Farul. Am plecat din cauza condiţiilor de pregătire pentru că ajunsesem să cumpărăm împreună cu părinţii echipament de joc şi mingi. A urmat o discuţie cu Hagi şi am acceptat propunerea pentru că la Academie sunt condiţii foarte bune de pregătire, cele mai bune din ţară. Am început din primul an ca antrenor al juniorilor A şi s-a obţinut un loc 3 la Campionatul Naţional, chiar dacă, personal, cred că se putea mai mult. La Academie totul se face în grup. Nu este cineva care să decidă de unul singur. Concepte de joc, idei tactice, pregătirea în întregime, din toate punctele de vedere, au loc în urma unor discuţii între colectivul de antrenori“, mărturiseşte antrenorul Ştefan Petcu. Contrar părerilor generale, cum că a reuşit în special datorită talentului, Petcu afirmă că a muncit foarte mult ca jucător. „Talentul îl ai sau nu, dar dacă nu munceşti suficient de mult degeaba ai talent. Eu am trecut prin multe sacrificii şi am muncit foarte mult pentru a ajunge la un nivel ridicat. Sunt copii şi există multe tentaţii la această vârstă de 17-18 ani. De aceea îmi rezerv la fiecare antrenament câte 15-20 de minute în care discut cu ei şi încerc să le transmit un mesaj care să îi ajute mai departe. În plus, Gică Hagi le asigură totul, iar în viitor avem speranţa că putem să dăm jucători de 18-20 ani echipelor mari. Dacă îi dai la 25 de ani deja este târziu, mai joacă câţiva ani şi apoi se lasă“, spune fostul jucător al Farului.

FOTBALIST DE CLASĂ. Petcu a fost un fotbalist cu adevărat de clasă, dar căruia şansa i-a surâs mult prea puţin. Faptul că fusese adus la Steaua în sezonul 1983-84 de către Ion Alecsandrescu pentru a fi noul coordonator de joc al Stelei, iar în schimbul său la Farul a fost cedat internaţionalul Ştefan Sames, vorbeşte de la sine despre calităţile extraordinare pe care le avea Ştefan Petcu. A fost perioada de maximă glorie, în care a câştigat campionatul şi Cupa României cu Steaua, fiind chiar căpitanul echipei în lipsa lui Tudorel Stoica. Acum, la 53 de ani, încearcă din postura de antrenor al Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ să ofere Constanţei, fotbalului românesc şi, de ce nu, celui mondial, un nou... Ştefan Petcu. „Cred că deja s-a născut un nou Ştefan Petcu. Alin Cârstocea are multe din calităţile mele, dar totul va depinde de el. Are mult talent, însă doar dacă va munci mult în continuare, dacă va fi serios şi disciplinat, va ajunge un jucător important“, consideră Petcu, care spune că a avut în carieră două modele: „Nicolae Dobrin şi Johann Cruyff au fost doi jucători pe care i-am divinizat pentru ceea ce reuşeau să facă pe teren“. Petcu nu a uitat perioada petrecută la Farul, considerând că acolo este casa sa. „Îi respect pe suporterii Farului şi le mulţumesc că mă apreciază încă, dar nu îi pot înţelege pentru ceea ce au scandat împotriva lui Hagi. Nu este Hagi de vină pentru managementul slab de la Farul. A încercat în mai multe rânduri să se implice la Farul, nu a fost lăsat, iar când pe banii lui a început un proiect cum nu mai există în ţară, este nedrept să fie judecat pentru că face la Constanţa ceea ce nimeni nu mai face în întreaga ţară. La Farul este casa mea, dar nu poţi să mori de foame în casa ta“, este concluzia fostului magician de la Farul şi Steaua. În cariera de jucător, Ştefan Petcu a disputat aproape 400 de partide în Divizia A şi B în perioada 1974-1992, evoluând pentru Farul, Steaua, FC Bihor, Unirea Slobozia şi Portul Constanţa.