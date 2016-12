Ştefan Petcu, noul antrenor al FC Farul

După ce Ion Răuţă şi-a prezentat, luni, demisia, conducerea FC Farul Constanţa s-a mişcat rapid şi a numit ieri un nou antrenor principal. Astfel, în cadrul unei conferinţe de presă, patronul grupării de pe litoral, Giani Nedelcu, a anunţat că banca tehnică va fi condusă de fostul mare jucător al echipei-fanion a fotbalului constănţean, Ştefan Petcu. „Trebuia să vină şi rândul lui Fane Petcu, cel mai mare jucător din istoria Farului”, a declarat Giani Nedelcu. În vârstă de 56 de ani, fostul mijlocaş a jucat aproape 300 de meciuri pentru FC Farul, iar în ultimii ani a activat ca antrenor şi scouter la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”.

„Mă bucur foarte mult că mi s-a oferit şansa de a pregăti echipa mare a Farului, pentru că am mai fost antrenor în cadrul clubului la juniori şi secund la prima echipă, dar sper să vină şi rezultatele, să intrăm în play-off şi să ne luptăm la promovare. Va fi foarte greu, pentru că este un pic mai târziu, dar şanse mai există. Evoluţiile din meciurile cu Rapid Bucureşti şi CSMS Iaşi îmi dau speranţe. Am fost la mai multe meciuri şi am văzut echipa. Mi s-a părut că, la început, lotul nu era alcătuit cum trebuie, apoi au venit jucători pe ultima sută de metri a pregătirilor şi nu s-a făcut o pregătire de vară completă. În startul sezonului au fost nişte rezultate îmbucurătoare, dar apoi au apărut oscilaţiile, tocmai din cauza problemelor din pregătire. Să nu se aştepte nimeni să fac minuni în câteva zile. Sper totuşi să-i mobilizez cât mai bine pe băieţi, pentru că sâmbătă ne aşteaptă un meci greu cu SC Bacău. Ca valoare, suntem cam la acelaşi nivel, dar trebuie să tranşăm jocul în favoarea noastră”, a declarat Petcu. Pentru meciul de sâmbătă, constănţenii nu se vor putea baza pe Cristian Silvăşan, care a suferit o ruptură musculară, şi Petre Ivanovici, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.

Venirea lui Ştefan Petcu la FC Farul a fost posibilă graţie sprijinului preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. Având în vedere că CJC a anunţat încă din vară intenţia de a sprijini FC Farul şi fotbalul constănţean, Nicuşor Constantinescu a insistat pe lângă Gheorghe Hagi să-i permită lui Ştefan Petcu să vină pe banca tehnică a grupării de pe litoral de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”. „Am fost la domnul Nicuşor Constantinescu, care a apelat la serviciile mele, iar rugămintea dânsului este ordin pentru mine. A vorbit cu Hagi, pentru că eu am contract acolo, şi l-a lămurit. Dacă Hagi nu-mi dădea voie, nu puteam pleca de la Academie”, a spus Petcu.

ULTIMA RUNDĂ? Meciul de sâmbătă ar putea fi ultimul oficial pentru FC Farul în acest an, după ce majoritatea cluburilor din Liga a II-a au solicitat Federaţiei Române de Fotbal să amâne pentru primăvară cele două etape programate în acest an. Demersul a fost iniţiat chiar de reprezentantul ligii secunde în Comitetul Executiv al FRF, Aurel Braşoveanu, preşedintele celor de la FCM Dunărea Galaţi, cererea fiind motivată de prognoza meteo nefavorabilă. Printre cluburile care susţin această propunere se numără şi FC Farul. „Totul depinde de felul în care decide federaţia, dar recunosc că pentru FC Farul ar fi bine să nu se mai joace în acest final de an, mai ales că s-au anunţat şi ninsori”, a spus Giani Nedelcu.