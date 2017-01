Ştefan Stan - fără iubită, de sărbători

Solistul Ştefan Stan este, fără doar şi poate, unul dintre cei mai în vogă solişti burlaci din România. Cu toate acestea, Ştefan are o problemă. Sărbătorile de iarnă l-au prins singur anul acesta, drept pentru care a luat o hotărâre ciudată: nu mai sărbătoreşte Crăciunul! Motivul pentru care fostul câştigător al show-ului „Vocea României" a luat această decizie radicală are strânsă legătură tocmai cu faptul că Ştefan nu are nicio iubită. „Sunt singur şi neprihănit. De Crăciun nu cânt, nu am făcut-o niciodată. O să trec pe la mama şi pe la mai mulţi prieteni. O să fac Crăciunul singur, acasă. La mine toate zilele sunt ca cea de azi, de mâine... nu simt nimic. N-am nici brad, ce... să-l fac singur acasă?“, a declarat, deprimat, Ştefan Stan.