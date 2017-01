Ştefan Stan cântă, astăzi, la Constanţa

Solistul Ştefan Stan va fi, în această seară, „iepuraşul de Paşte” al domnişoarelor de la malul mării, cărora le dedică un recital special, alături de band-ul său. Stan va concerta în clubul El Comandante din centrul vechi al oraşului, de la ora 23.00. Biletele pentru acest eveniment pot fi procurate la intrare, la preţul de 35 de lei.

INVITAŢIE Artistul în vârstă de 35 de ani a păşit destul de târziu în lumina reflectoarelor din showbiz-ul autohton, dar a făcut-o într-un mod prin care a atras un mare succes şi a dovedit mereu că îşi iubeşte fanii. „Sunt Ştefan Stan şi te provoc să te laşi purtat de muzica mea şi de puterea cu care aceasta îţi va încătuşa sufletul! Pentru că, înainte de orice, cânt din suflet pentru suflete”, este mesajul cântăreţului care îi invită pe constănţeni, în această seară, la concert.

Ştefan Stan este primul câştigător al concursului „Vocea României”, în 2011, însă povestea sa de artist a început în adolescenţă, când talentul său a primit girul publicului. Ulterior şi-a şlefuit talentul peste Ocean, în America. „Am cântat şi am trăit prin versuri şi note muzicale. Am iubit şi am suferit prin cuvinte. Mă găsisem pe mine în muzică. Eu eram muzica. Precum orice tânăr dornic de lucruri noi, am plecat în America. Acolo am cântat atât pentru ai lor, cât şi pentru ai noştri. Dorul de casă m-a făcut să revin definitiv în România, unde talentul, dar şi norocul au făcut ca publicul să mă placă şi să câştig cel mai important talent-show din România, „Vocea României”! Din decembrie 2011 sunt prima voce a României. Îmi plac provocările, maşinile, călătoriile şi oamenii frumoşi. Ador muzica! Nu am regrete şi nu renunţ la visurile mele”, se recomandă Ştefan Stan.

Constănţenii vor avea ocazia în această seară să se bucure de talentul său vocal pe ritmurile pieselor „You Give Me Love”, „Ea nu mai vine”, „Zbor prin nori”, „Domnişoara” sau „Hipnotizantă”. În urmă cu un an, Ştefan Stan a lansat albumul său de debut, cu un nume extrem de potrivit cu care s-a înfăţişat publicului: „Povestea mea”. Piesele incluse pe discul său vor răsuna şi în această seară, iar artistul lucrează în prezent la următorul album, care va fi lansat în viitorul apropiat.