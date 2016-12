Ştefan Stoica este noul antrenor al FC Farul

OBIECTIV: PROMOVAREA. După o lună şi jumătate de interimat asigurat de Gheorghe Butoiu, FC Farul are un nou antrenor principal. Conducerea grupării de pe litoral s-a întâlnit ieri, la Bucureşti, cu Ştefan Stoica şi a negociat venirea acestuia la Constanţa. Discuţiile au fost scurte, fostul tehnician al celor de la Internaţionl Curtea de Argeş acceptând fără rezerve oferta constănţenilor. Astfel, “Mourinho” s-a înţeles pentru un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu drept de prelungire, având ca obiectiv promovarea în prima ligă. “Din prima clipă în care am fost ofertat de Farul, am spus familiei mele că vreau să merg la Constanţa. Vin cu mare drag şi sunt convins că putem readuce echipa în Liga I. Am acceptat oferta din două considerente, pentru că Farul este o echipă de tradiţie, iar Constanţa este un oraş foarte mare, care are baza necesară activităţii fotbalistice profesioniste”, a explicat Ştefan Stoica. Tehnicianul nu şi-a făcut încă un plan la capitolul transferuri, urmând să se decidă de ce jucători va avea nevoie, după ce va analiza actualul lot. “Am urmărit la televizor câteva dintre meciurile susţine de Farul în turul actualului sezon. Pe jucătorii cu experienţă îi cunosc şi cred că lotul ne permite să promovăm, mai ales că suntem la un punct de locul secund şi la patru puncte de fotoliul de lider al Seriei I. Personal, obiectivul meu este să facem în retur cel puţin două puncte mai mult decât celelalte echipe, ceea ce ne-ar asigura revenirea în Liga I. Nu am discutat de transferuri, dar timpul este destul de scurt, astfel că am decis să devansăm reunirea lotului, programată iniţial pentru 15 ianuarie. Cel mai probabil, mă voi întâlni cu jucătorii pe 11 ianuarie. Am schiţat şi un program de pregătire şi mi-aş dori să facem două stagii de pregătire centralizată, primul la munte, iar al doilea în străinătate, unde vom susţine şi mai multe jocuri amicale împotriva unor formaţii puternice. În plus, îmi doresc să jucăm şi spectaculos pentru a aduce spectatorii la stadion”, a explicat “Mourinho”. “Pentru Farul, este un nou început. Ne-am ţinut de cuvânt şi am adus un antrenor care are experienţă în prima ligă”, a spus unul dintre patronii grupării de pe litoral, Giani Nedelcu. Aseară, oficialii constănţeni au mai dat o lovitură, aducându-l în funcţia de manager general al FC Farul pe Vicenţiu Iorgulescu, fratele fostului preşedinte de la Progresul Bucureşti, Gino Iorgulescu.

PALMARES BOGAT. În vârstă de de 42 de ani, Ştefan Stoica a adunat ca jucător 97 de meciuri în prima ligă, evoluînd pentru Universitatea Craiova şi Steaua, dar şi 222 de partide în prima ligă din Grecia, unde a jucat la AEL Larissa şi Veria FC. Şi-a încheiat cariera de fotbalist în 2000, la Electroputere Craiova, în liga secundă. Ca antrenor, Stoica a fost doi ani secundul lui Oleg Protasov la Steaua (2001-2003), a urmat un sezon ca principal la Universitatea Craiova (2004-2005), revenind apoi la postura de secund, de această dată al lui Ioan Andone, la Omonia Nicosia (2005-2006). Revenit în ţară, “Mourinho” a pregătit pe Gloria Buzău (2007-2008) şi Internaţional Curtea de Argeş (2008-2009). La Constanţa, Ştefan Stoica va veni împreună cu fostul jucător al Farului, Vasile Mănăilă, care va fi antrenor secund, şi cu Valentin Covaciu, antrenor cu portarii. În privinţa actualului antrenor, Gheorghe Butoiu, acesta ar putea fi păstrat în noul staff tehnic, în postura de secund.