„Stejari” invincibili în meciurile-test din noiembrie

Echipa naţională de rugby a României a învins-o pe cea a Uruguayului cu 36-10 (22-3), într-un meci test jucat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, sâmbătă seară. Este a treia victorie a „Stejarilor” în tot atâtea jocuri de pregătire disputate în această toamnă, după 23-10 cu SUA şi 21-16 cu Canada.

Deși se anticipa că partida va fi una mai ușoară pentru tricolori, în comparație cu precedentele înfruntări din această lună, nu a fost deloc așa, elevii lui Lynn Howells lovindu-se de un adversar foarte bine organizat și disciplinat, în special în defensivă.

Abia în minutul 18 Florin Vlaicu a pus primele puncte pe tabelă, după o lovitură de pedeapsă. În minutul 32, Stephen Shennan a reuşit primul eseu al României, dar Vlaicu a ratat transformarea. Sud-americanii au redus din diferenţă prin lovitura de pedeapsă concretizată de Berchesi, în minutul 36, însă finalul primei reprize a aparținut României, care a reuşit două eseuri, prin Shennan și van Heerden, ambele transformate de Vlaicu.

Florin Surugiu a mai adus un eseu pentru România, în minutul 56, Vlaicu reuşind transformarea. Oaspeţii au marcat la rândul lor un eseu, prin Guillermo Lijtenstein, în minutul 74, Berchesi aducând și punctele suplimentare, însă încercarea lui Cătălin Fercu din ultimul minut, transformată de Vlaicu, a stabilit scorul final.

România nu a pierdut niciodată în faţa Uruguayului, meciul de la București aducând a șaptea victorie pentru tricolori din opt partide, cele două selecționate încheind o dată la egalitate. 2016 este cel mai prolific an pentru naționala României de când s-a trecut la profesionism la rugby-ul în XV: „Stejarii” au obținut 10 victorii în 11 meciuri disputate! Din februarie 2017, „Stejarii” vor începe jocurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2019.

„Întotdeauna ultimul meci dintr-o serie de trei este cel mai dificil. Am fost mulţumit de rezultat, pentru că acesta e cel mai important. Am încercat să practicăm un alt stil de joc şi am reuşit. Sunt victorii care contează pentru moralul echipei, care ne fac să abordăm cu o altă mentalitate meciurile din primăvară, când va debuta şi campania de calificare la Cupa Mondială. Ce este însă mai important este că aceste victorii au venit şi cu jucători tineri, care acum au debutat pentru România”, a declarat antrenorul Lynn Howells.

„Trebuie să ne bucurăm de frumoasa realizare a acestui an, în care avem o singură înfrângere. România începe să fie un adversar căutat de alte ţări, totul se datorează echipei. Cred că am intrat în atenţia forului internaţional să avem oaspeţi de seamă la Bucureşti”, a adăugat Haralambie Dumitraş, preşedintele Federaţiei Române de Rugby.

Sâmbătă au debutat pentru naționala de seniori a României Ionuţ Mureşan şi Alexandru Ţiglă. Formația de start: 1. Mihăiţă Lazăr, 2. Andrei Rădoi, 3. Alexandru Ţăruş - 4. Johan van Heerden, 5. Valentin Popîrlan - 6. Viorel Lucaci, 7. Stelian Burcea, 8. Andrei Gorcioaia - 9. Florin Surugiu, 10. Florin Vlaicu - 11. Stephen Shennan, 12. Vlad Popa, 13. Jack Umaga, 14. Tangimana Fonovai - 15. Cătălin Fercu. Rezerve: 16. Ionel Badiu, 17. Eugen Căpăţînă, 18. Alexandru Gordaș, 19. Ionuţ Mureşan, 20. Cristian Chirică, 21. Alexandru Ţiglă, 22. Ionuţ Dumitru, 23. Paula Kinikinilau.

