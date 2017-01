“Stejarii” luptă pentru primul loc la IRB Nations Cup

Cel mai puternic turneu internaţional de rugby disputat în România, IRB Nations Cup, desfăşurat pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, se încheie astăzi, cînd sînt programate meciurile din ultima rundă. Cu două victorii din tot atîtea partide disputate, România şi Africa de Sud îşi dispută marea finală. Învingătoarea va cîştiga titlul, însă un rezultat de egalitate ar permite Italiei să încheie pe prima poziţie dacă învinge Georgia. În schimb, un success georgian cu bonus ar trimite reprezentativa în care evoluează patru jucători de la RCJ Farul, Natriashvili, Uchava, Koshitahvili şi Samkharadze, pe poziţia secundă. “Stejarii” visează însă la o victorie istorică în faţa africanilor, care să le aducă primul loc în clasamentul final al IRB Nations Cup. “Sîntem hotărîţi să intrăm pe teren cu gîndul de a cîştiga. Am văzut meciurile de pînă acum ale sud-africanilor şi nu ne-am speriat deloc. Au o echipă puternică, însă şi noi vom juca la fel. Chiar dacă se spune că atuul nostru este înaintarea vom juca la fel de bine şi pe treisferturi. Poate chiar acolo se va face diferenţa, cine ştie”, a declarat căpitanul României, Costică Merşoiu. Întîlnirea din această seară reprezintă şi meciul de retragere al veteranului de 34 de ani Romeo Gontineac, singurul român care a jucat la patru Cupe Mondiale. “Am un sentiment excelent la această revenire la naţională. Vreau ca acest joc cu Africa de Sud să fie meciul meu de retragere, pe iarba de acasă, după ce am jucat 13 ani pentru România. Am emoţii, mai ales că şi miza este importantă pentru România”, a spus Gontineac.

Programul ultimei runde: Rusia - Uruguay (ora 16.00); Italia - Georgia (ora 18.00); România - Africa de Sud (ora 20.00). Clasamentul înaintea ultimei runde: 1. Africa de Sud 8p (0 puncte bonus); 2. România 8p (0pb); 3. Italia 6p (2pb); 4. Georgia 4p (0pb); 5. Uruguay 2p (2pb); 6. Rusia 1p (1pb).