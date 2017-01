“Stejarii” se pregătesc pentru CE de rugby în şapte

Naţionala de rugby în şapte a României va participa, la sfîrşitul acestei săptămîni, pe 12 şi 13 iulie, la Campionatul European, găzduit de oraşul german Hanovra. Cel mai important turneu al anului are o miză dublă, titlul de campioană europeană şi calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor din Dubai, performanţă cu care vor fi răsplătite primele cinci clasate. La competiţie vor participa 12 echipe, împărţite în două grupe - Grupa A: Portugalia, Spania, Rusia, Germania, România, Georgia; Grupa B: Ţara Galilor, Irlanda, Italia, Ucraina, Polonia, Belgia. “Stejarii”, care se află deja în cantonament la Snagov, au nimerit într-o grupă extrem de puternică, alături de Rusia (campioana europeană en titre), Portugalia (cîştigătoare de cinci ori a acestei competiţii), Germania (echipa gazdă), dar şi puternica reprezentativă a Georgiei şi “foarte rapida” Spanie. Din păcate, antrenorul Alexandru Marin nu a putut chema la lot o serie de jucători cu experienţă, precum Fercu, Burcea, Gal, Dascălu, Ciuntu, Carpo, Sîrbu sau Calafeteanu, fie din motive medicale, fie din motive personale. “Din păcate, am ratat Campionatul European din cauza unei accidentări. Mi-am rupt ligamentele la degetul mare de la mîna dreaptă şi trebuie să fac o pauză de cel puţin două săptămîni. Am avut ghinion, dar sper să mă refac rapid pentru a merge măcar la Campionatul Mondial Universitar de rugby în şapte”, a spus unul dintre marii absenţi, constănţeanul Daniel Carpo. Conform regulamentului turneului, lotul României va cuprinde 12 jucători, printre care şi doi componenţi ai echipei Rugby Club Judeţean Farul, Marian Dumitru şi Ionuţ Florea. Ceilalţi jucători care vor merge la Hanovra sînt Carl Cimpoiaş (Anglia), Florin Vlaicu (Steaua), Bogdan Bradu (Timişoara), Florin Surugiu (Olimpia), Andrei Filip (Dinamo), Mădălin Lemnaru (Metrorex), Viorel Lucaci (Baia Mare), Valentin Ivan (Dinamo), Daniel Nainer (Steaua) şi Răzvan Şuteu (Griviţa). România va disputa sîmbătă patru meciuri din grupă: cu Portugalia (ora 13.20), cu Rusia (15.10), cu Georgia (17.00) şi cu Germania (19.30), duminică fiind programată ultima partidă din grupe, cu Spania (10.30). În funcţie de clasarea în grupă, România va juca, tot duminică, semifinalele pentru locurile 1-4, 5-8 sau 9-12, în cursul după-amiezii urmînd să aibă loc meciurile de clasament. De remarcat că la turneu va fi prezent un alt jucător de la RCJ Farul, Bidzina Samkharadze, care va juca pentru echipa ţării sale, Georgia. Formaţia României este însoţită de arbitrul Horaţiu Bărgăunaş, care va conduce meciuri la acest turneu.