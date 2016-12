“Stejarii”, victorie aşteptată cu Belgia

Aproximativ 1.000 de constănţeni au ţinut să îndure, sâmbătă, o vreme rece pentru a urmări, pe stadionul “Mihail Naca”, un nou meci oficial al naţionalei de rugby a României. Tricolorii le-au răsplătit eforturile doar pe jumătate, câştigând cu punct bonus meciul cu Belgia, scor 29-10 (14-0), din Cupa Europeană a Naţiunilor, dar la capătul unui joc care a lăsat de dorit în multe momente. “Stejarii” au început conform planului, înscriind primul eseu la prima acţiune mai consistentă, în min. 5, când Viorel Lucaci a culcat balonul după o acţiune a pachetului de înaintare. Constănţeanul Florin Vlaicu a transformat dintr-o poziţie foarte grea, cu vânt din lateral, iar România conducea cu 7-0. În min. 21 a venit şi a doua încercare a meciului, centralul italian Claudio Blessano acordând eseu de penalizare după ce belgienii au prăbuşit în mod repetat grămada la cinci metri de propriul teren de ţintă. Vlaicu nu a ratat ţinta şi “stejarii” intrau la cabine cu scorul de 14-0. Acelaşi Vlaicu a majorat diferenţa în min. 55, printr-o lovitură de pedeapsă, pentru ca oaspeţii să reuşească primele puncte peste alte trei minute, prin penalitatea transformată de Alan Williams. Calafeteanu a înscris a treia încercare a României, în min. 62, Vlaicu a transformat, iar tabela indica 24-3 pentru România. Au urmat câteva momente mai bune ale belgienilor, concretizate printr-un eseu de penalizare acordat în min. 71 pentru greşeli repetate în grămada tricoloră, dar tabela avea să fie închisă de selecţionata României. Burcea a salvat in extremis punctul bonus în min. 80, după ce a finalizat o nouă acţiune cu grămada a “stejarilor”. Scorul final, 29-10 pentru România, l-a mulţumit doar parţial pe selecţionerul Lynn Howells.

„Vremea a fost o problemă, dar rugby-ul care s-a jucat a fost inacceptabil. Lucrul pozitiv este că ştim ce avem de făcut înaintea meciului cu Georgia. Ne dorim să încheiem pe primul loc, situaţie care ne-ar duce la Cupa Mondială într-o grupă cu Noua Zeelandă. Va fi o foarte bună oportunitate de a juca împotriva celor mai buni”, a spus antrenorul galez al României. Nici tricolorii nu au fost foarte mulţumiţi de evoluţia din acest meci. „Am reuşit să înscriem eseul care ne-a adus punctul bonus chiar la ultima fază şi acest lucru arată calitatea şi maturitatea echipei. Au fost momente când belgienii au pus presiune, dar momentele mai slabe s-au datorat şi vremii, care a îngreunat controlul balonului. Cei noi au reuşit să vină cu un plus şi acest lucru este extraordinar. Urmează meciul din deplasare cu Georgia, când se va stabili şi câştigătoarea Cupei Europene a Naţiunilor”, a spus căpitanul Stelian Burcea. „Nu am jucat foarte bine, mai ales în prima repriză, când am evoluat şi cu vântul în spate. Suntem mulţumiţi cu acest punct bonus, dar cred că i-am subestimat pe belgieni. Ne pare rău că am primit eseu. Este primul meci în care primim eseu şi sperăm ca în meciul cu Georgia să câştigăm. A fost un test bun înainte de confruntarea cu Georgia”, a precizat şi jucătorul echipei RCJ Farul Constanţa, Florin Vlaicu.

Pentru România au evoluat: Manole, Lemnaru, Gal, Vlaicu, I. Dumitru, Calafeteanu, Surugiu, Lazăr, Căpăţână, P. Ion, Sîrbe, Popîrlan, Lucaci, Nistor, Burcea. Au mai intrat: Pristaviţa, Pungea, Cr. Munteanu, Mitu, Fercu, Ioniţă şi Dinis.

În celelalte partide disputate în această etapă din CEN s-au înregistrat rezultatele: Spania - Georgia 17-24 şi Rusia - Portugalia 34-18. Clasament: 1. România 38p (deja calificată la CM din 2015), 2. Georgia 37p (deja calificată la CM din 2015), 3. Rusia 23p (va juca baraj pentru calificarea la CM din 2015), 4-5. Portugalia şi Spania - câte 11p, 6. Belgia 6p (a retrogradat în eşalonul secund).

FELICITAŢI PENTRU ORGANIZARE Prezent la meci, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, s-a declarat încântat de modul în care oficialii constănţeni au organizat meciul dintre România şi Belgia. „Constanţa este unul dintre principalii poli rugbystici în România. Farul Constanţa a fost o echipă glorioasă pe vremuri şi cu siguranţă că, la schimbările care s-au făcut anul trecut şi în acest an, va fi un ghimpe în coasta campioanei”, consideră preşedintele forului român de specialitate. „A fost o onoare pentru mine, ca preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, în numele constănţenilor, al dobrogenilor, ca oraşul nostru să fie gazda acestui meci, în care România a învins”, a declarat Nicuşor Constantinescu. „Având în vedere tradiţia rugbyului constănţean şi eforturile pe care le facem la nivelul echipei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, este normal ca şi federaţia să fie mândră. Şi noi suntem mândri că România a jucat şi a câştigat la ţărmul mării”, a precizat şi preşedintele RCJ Farul Constanţa, Cristinel Dragomir.