“Stejarii“ s-au calificat la CM de rugby

Naţionala de rugby a României a păstrat tradiţia participărilor la toate ediţiile Cupei Mondiale la rugby, reuşind sâmbătă să obţină a şaptea calificarea la turneul final. Pe stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, arhiplin la acest meci, România a învins, cu 39-12 (21-0), în meciul retur al barajului de calificare, reprezentativa similară a Uruguay-ului. După 21-21 în partida de la Montevideo, Socol şi compania aveau nevoie de o victorie pentru ca România să fie prezentă la al doilea Campionat Mondial organizat de Noua Zeelandă, după ediţia din 1987. Cu doi jucători de la RCJ Farul în primul “15“, Daniel Carpo şi Cătălin Nicolae, România a început în forţă meciul, reuşind trei încercări în prima repriză, prin Csaba Gal, Alex Manta şi un eseu de penalizare acordat de cel mai bun arbitru din lume, irlandezul Alain Rolland. După 21-0 la pauză, România a dominat şi actul secund, obţinând în final o victorie clară, 39-12, care asigură prezenţa între cele mai bune echipe naţionale din lume. „Mă simt extraordinar. Sunt foarte fericit pentru această calificare, mai ales că este şi prima pentru mine. Este încununarea a doi ani de muncă, cu multe cantonamente, perioade lungi în care am fost plecat de acasă, dar în final totul a meritat. Am avut un an foarte bun, sunt în formă şi mă bucur enorm pentru această performanţă. Avem un an la dispoziţie pentru a pregăti meciurile de la turneul final, să punem la punct toate detaliile pentru a obţine cât mai mult din grupa infernală din care facem parte. Mă bucur că am fost doi jucători de la RCJ Farul în echipa de început şi că am contribuit amândoi la această calificare“, a declarat Daniel Carpo, care a fost sărbătorit la final în vestiar de coechipieri, căpitanul RCJ Farul împlinind, vineri, 26 de ani. La CM din 2011, care se va desfăşura în Noua Zeelandă, România va evolua în Grupa B, alături de Argentina, Anglia, Scoţia şi Georgia. În meciul cu Uruguay, pentru România au evoluat: Bălan, Tincu, Lazăr, Socol, Petre, Carpo, Toniţa, Manta, Sîrbu, Dumbravă, Fercu, Dimofte, Gal, C. Nicolae şi Dumitraş (au mai jucat: Lemnaru, Calafeteanu). Pentru România au marcat: Gal, Manta, Fercu, Lemnaru - câte 1eseu; 1 eseu de penalizare; Dumbravă - 3 transformări şi 2 lovituri de pedeapsă; Calafeteanu - 1 transformare.