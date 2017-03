„Stejarii“ sunt optimiști înaintea „finalei“ cu Georgia

Aripa naționalei de rugby a României, englezul Jack Cobden, care a debutat pentru naționala „frunzei de stejar“ în meciul cu Belgia de la Bruxelles, spune că ultima partidă din Rugby Europe Championship (REC) 2017, contra Georgiei, va fi extrem de dificilă, însă tricolorii își doresc victoria, iar acest lucru nu este imposibil. „Băieții mi-au spus că meciurile cu Georgia sunt foarte fizice, ceea ce se vede și de pe video, pentru că au mulți jucători mari, masivi, au un joc în forță. Apoi știu că este o mare rivalitate între cele două echipe și că în ultimii ani a fost destul de greu în meciurile cu ei. Dar până la urmă ce contează este meciul de duminică, în care sper să facem cel mai bun joc al nostru. Evident că ne dorim victoria și, dacă vom respecta planul de joc și indicațiile antrenorilor, avem o mare șansă să câștigăm. Cred că e important să credem în noi, nu avem nimic de pierdut. Într-adevăr, este în joc trofeul competiției din acest sezon, însă noi trebuie să intrăm pe teren și să ne bucurăm de rugby”, a declarat Cobden.

Referindu-se la partida contra Belgiei, câștigată cu 33-17, englezul a subliniat că nu va uita niciodată acest meci, având în vedere că a reușit două eseuri chiar la debutul său. „Am avut ceva emoții. Am fost onorat că mi s-a oferit șansa să debutez chiar în primul XV, a fost un meci disputat și m-am bucurat că am câștigat. A fost un debut bun pentru mine. Am dat tot ce am putut pentru că am dorit să arăt că merit acest loc și că antrenorii nu s-au înșelat în privința mea. Acest prim meci va fi de neuitat pentru mine pentru că, practic la prima atingere a balonului, am dat eseu. A fost o zi bună și înseamnă foarte mult că am marcat primele puncte pentru România. În rugby e foarte importantă echipa, pentru că practic colegii îți fac acele culoare, îți dau balonul și mă bucur că am putut să ajut și eu la această victorie”, a adăugat jucătorul de la CSM Olimpia București, care în Anglia a evoluat pentru Nottingham Rugby și Leicester Tigers. Cobden a jucat și pentru naționala Under-18 a Angliei.

„Sperăm ca duminică să reușim acea performanță pe care nu am mai reușit-o de mult timp, victoria cu Georgia pe care o așteaptă toată lumea. Ne dorim să câștigăm în fața Georgiei, avem niște amintiri neplăcute cu ei. Și anul trecut am pierdut rușinos acolo, e timpul să schimbăm ceva. Avem avantajul terenului propriu și, dacă ne vom pregăti foarte bine în această săptămână, eu cred că putem face o surpriză frumoasă. Știu că mulți nu ne dau nicio șansă, însă trebuie să credem în noi și în echipă”, a declarat experimentatul Florin Vlaicu, jucătorul care deține de sâmbătă recordul de selecții pentru naționala de rugby a României, cu 100 de partide!

România va întâlni Georgia duminică, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf“ din Capitală, de la ora 15.00, în ultima etapă a REC 2017.

ROMÂNIA RĂMÂNE PE LOCUL 16 ÎN IERARHIA MONDIALĂ

Naționala de rugby a României se află în continuare pe locul 16 (din 103 țări) în ierarhia mondială, poziție pe care și încheiase anul trecut, cu 68,93 puncte, în timp ce pe locul 15 a ajuns Italia, țară care joacă în Six Nations, cu 71,17 puncte. Chiar dacă „Stejarii” vor reuși să învingă Georgia, punctele vor fi insuficiente pentru a face rocada cu italienii în clasamentul World Rugby, însă acest lucru s-ar putea întâmpla în iunie, cu ocazia meciurilor-test, în cazul în care România le va câștiga (întâlnește Canada și Japonia), iar Italia le va pierde (înfruntă Fiji și Australia).

O altă surpriză în clasamentul mondial este poziția 7 pe care a coborât o fostă campioană mondială, Africa de Sud, care a făcut schimb de locuri cu Țara Galilor, „Penele de struț” acumulând puncte în urma meciurilor câștigate în Turneul celor Șase Națiuni și trecând înaintea Springboks. Și în spatele României s-au produs repoziționări, Canada ajungând pe poziția 22 (de pe locul 18 pe care-l ocupa în februarie) după ce a fost devansată de Namibia, Uruguay, Spania sau Rusia.

Clasamentul World Rugby:

1. Noua Zeelandă 94,78 puncte

2. Anglia 91,02

3. Australia 86,35

4. Irlanda 83,18

5. Scoția 82,18

6. Țara Galilor 82,16

7. Africa de Sud 81,79

8. Franța 81,21

9. Argentina 79,91

10. Fiji 76,46

11. Japonia 74,22

12. Georgia 74,14

13. Tonga 71,94

14. Samoa 71,25

15. Italia 71,17

16. ROMÂNIA 68,93

17. Statele Unite 64,79

18. Spania 63,05

19. Namibia 62,78

20. Rusia 61,75

21. Uruguay 61,24

22. Canada 59,63

Citește și:

Lotul României pentru meciul cu Georgia din Rugby Europe Championship

Victorie cu punct-bonus pentru naționala de rugby, în Belgia

„Stejarii” vor întâlni sâmbătă Belgia, la Bruxelles

Florin Vlaicu va bifa selecția cu numărul 100 în partida cu Belgia

Șase jucători noi în lotul „Stejarilor” pentru meciul cu Belgia, din Rugby Europe Championship

Victorie lejeră pentru „Stejari”, în meciul cu Rusia din Rugby Europe Championship