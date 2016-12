„Stejarii” vor lupta cu Argentina XV pentru trofeu

Sâmbătă, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf” din Capitală, se va desfășura ultima etapă a turneului World Rugby Nations Cup (WRNC) 2016, ajuns la cea de-a XI-a ediție, după următorul program: Uruguay - Spania (ora 16.00); Namibia - Emerging Italy (ora 18.00); România - Argentina XV (ora 20.00). Toate meciurile vor fi transmise în direct pe Dolce Sport 3.

Față de partida precedentă, cea cu Uruguay, există două modificări în prima linie a grămezii României, unde vor începe Constantin Pristaviță și Andrei Rădoi, și una pe treisferturi, Nicolas Onutu acoperind postul de aripă dreapta. Pe banca de rezerve apar două nume noi: Florin Bardașu, care ar urma să debuteze pentru tricolori, și Cătălin Dascălu, jucător cu experiență în echipa „Stejarilor”.

Dacă primele două sunt schimbări tactice, Onutu va juca în locul lui Stephen Shennan, care s-a accidentat în timpul partidei cu Uruguay. Are entorsă la genunchiul stâng, cu întindere a ligamentului colateral medial stâng și leziune a ligamentului încrucișat anterior stâng, diagnostic care va necesita o perioadă de repaus de minim 10 săptămâni.

Iată primul XV al României pentru meciul de sâmbătă: 1. Constantin Pristaviță (Știința Baia Mare), 2. Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), 3. Alexandru Țăruș (Beziers) - 4. Johan van Heerden (Știința Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Tarbes) - 6. Dorin Lazăr (Timișoara Saracens), 7. Viorel Lucaci (Steaua), 8. Stelian Burcea (Timișoara Saracens) - 9. Valentin Calafeteanu (Timișoara Saracens), 10. Jody Rose (Timișoara Saracens) - 11. Adrian Apostol (Știința Baia Mare) 12. Florin Vlaicu (Calvisano), 13. Jack Umaga (Timișoara Saracens), 14. Nicolas Onutu (ROC La Voulte - Valence Fédérale 1) - 15. Cătălin Fercu (Timișoara Saracens)

Rezerve: 16. Florin Bardașu (Știința Baia Mare), 17. Gigi Militaru (Timișoara Saracens), 18. Alexandru Gordaş (Steaua), 19. Valentin Popîrlan (Timișoara Saracens), 20. Răzvan Ailenei (Știința Baia Mare), 21. Tudorel Bratu (Dinamo), 22. Cătălin Dascălu (Steaua), 23. Sabin Strătilă (Steaua).

„Cred că echipa care va face cele mai puține greşeli va câștiga! Atunci când ajungi să joci pentru un trofeu trebuie să te bucuri de acest lucru. Jucătorii sunt motivați, au o atitudine pozitivă și sunt nerăbdatori să joace. A fost un pic dificil cu recuperarea, pentru că am avut o zi mai puțin față de adversarii noștri din cauza meciului care s-a extins pe durata a două zile. Nu am făcut antrenamentele pe care am fi dorit, dar suntem bine. Argentina XV este o echipă bună, are treisferturi foarte rapide și înaintași foarte puternici. Ne dorim victoria și vrem să păstrăm trofeul cucerit anul trecut”, a declarat Lynn Howells, selecţionerul naţionalei Romaniei.

România și Argentina XV sunt neînvinse până acum în WRNC 2016. Tricolorii au învins Namibia cu 20-8 și Uruguayul cu 40-0, în timp ce sud-americanii au trecut de Spania cu 44-8 și de Italia Emerging cu 40-30.

Florin Vlaicu, la o selecţie de recordul all-time al naţionalei României

Florin Vlaicu, transformeurul echipei naţionale de rugby a României, va egala sâmbătă recordul de selecţii sub tricolor, deţinut de Cristian Petre, cu 93 de prezenţe în prima echipă. Cel poreclit „Americanu” de colegi a debutat în naţională în urmă cu un deceniu, într-un meci contra Ucrainei. Vlaicu a evoluat la trei ediţii ale Cupei Mondiale (2007, 2011 si 2015) şi a depăşit deja 700 puncte marcate în tricoul primei reprezentative.

„Este un moment emoţionant pentru mine. Îl egalez pe cel mai selecţionat jucător al României şi mă bucură acest lucru. Am muncit foarte mult, antrenorii au avut încredere în mine şi sper să nu mă opresc aici. Am debutat la 19 ani, în 2006, în meciul cu Ucraina şi a fost ceva special, o partidă pe care n-o s-o uit niciodată, pentru că băieţii m-au primit foarte bine şi am fost emoţionat. Sper să fiu sănătos în continuare şi să am grijă de recuperarea mea, pentru că nu mai am 20 de ani. Îmi doresc să mai prind o Cupă Mondială. O să fie un meci greu cu Argentina, o echipă foarte bună chiar dacă este formaţia a doua, sunt foarte puternici. Pe noi ne interesează să ţinem trofeul acasă şi suntem pregătiţi pentru asta”, a declarat Florin Vlaicu (29 de ani).

Citește și:

„Stejarii” au surclasat Uruguayul în WRNC 2016

România întâlnește Uruguayul în al doilea său meci la WRNC 2016

Rugbyștii români au debutat cu victorie la WRNC 2016

Namibia este primul adversar al „Stejarilor” la WRNC 2016