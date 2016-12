Stela Cocârlea îi învaţă pe copiii din Kuweit tainele baletului

În urmă cu cinci ani, Stela Cocârlea, fostă balerină a ansamblului de dans clasic şi contemporan înfiinţat de Oleg Danovski, îi învăţa pe copiii italieni să danseze „Căluşul”, iar în 2011, se afla la Teatrul de Balet din Sibiu, în mijlocul exoticei echipe formate din români, japonezi, americani, belgieni, neozeelandezi. După aceste experienţe inedite şi multe altele, Stela Cocârlea îi învaţă pe prichindeii din Kuweit să evolueze „în poante” şi să iubească dansul. Povestea a început în octombrie 2013, când coregrafa Stela Cocârlea a plecat din Constanţa cu un bagaj imens de vise şi emoţii, pentru a deveni primul director al Art - Center of the Arts din Kuweit.

„AM PRIMIT CENTRUL DE ARTĂ LA CHEIE” „În doar câteva luni, de când am primit centrul de artă la cheie, în octombrie 2013, totul era nou. Eu am finalizat sala cu oglinzile, bara şi covorul de balet. Am ajuns acum la peste o sută de eleve. Prima elevă care a pus poantele în picioare a şi exclamat că degetele ei s-au îndrăgostit de balet! Acum deja am o clasă întreagă în poante”, a precizat Stela Cocârlea.

„ONCE UPON A DREAM” După câteva luni de muncă intensă în sala de repetiţii, este încă vie în amintirea Stelei Cocârlea impresia pe care micuţele sale dansatoare au făcut-o, în aprilie, în cadrul primului lor spectacol. „Acum câteva săptămâni, am avut spectacolul „Once upon a dream” - un succes real în faţa celor prezenţi, care au admirat şi aplaudat momentele de dans clasic, contemporan, hip-hop, caracter. Numărul meu, „Ciocârlia”, pe muzica maestrului Gheorghe Zamfir, a fost îndelung aplaudat la scenă deschisă şi, cu această ocazie, mulţumesc Excelenţei Sale ambasadorul Vasile Sofineti pentru autenticul costum popular românesc”, şi-a amintit Stela Cocârlea.

Pentru performanţa sa, artista din Constanţa a primit şi un trofeu din partea Art - Center of the Arts, în semn de apreciere şi recunoaştere a meritelor sale în promovarea artei baletului şi crearea de coregrafii. „Seara a fost încheiată de Jenna Johnson, fostă colegă de la Compania „Oleg Danosvki”, invitat special şi prim-solistă la Ballet Tucson, Arizona, care a dansat variaţia din Raymonda”, a completat directorul Centrului Artelor din Kuweit.

EFORTURI MOTIVANTE Satisfacţiile care apar în urma unui spectacol sunt la fel de mari ca şi efortul depus pentru realizarea unei întâlniri cu publicul. „Despre munca din spatele acestui prim succes pot spune că e una uriaşă. Lucrez în fiecare zi multe ore de dans clasic, pentru că nu există o bază în acest sens, de aceea munca este uriaşă, dar şi motivantă, este important fiecare pas care îl fac pentru a clădi o bază fundamentală de balet, dar contează şi munca alături de aceşti copii, care îşi doresc atât de mult să danseze”, spune Stela Cocârlea. „Spectacolul a fost o mostră de dans pentru ei, ca să îi ambiţioneze şi mai mult pentru ca, în curând, să aibă curajul şi pregătirea necesare pentru a participa la concursuri internaţionale de balet, deja fiind invitaţi în Italia, la Bari, şi Sighişoara”, a conchis, cu satisfacţia unui vis împlinit, Stela Cocârlea.

GÂNDURI PENTRU CEI DRAGI Coregrafei de la malul Mării Negre îi place să se înconjoare de frumos, de oameni pozitivi, iar atunci când dorul de ţară o copleşeşte, se gândeşte la cei dragi. În aceste zile, un gând este mai puternic decât oricare altul, cel care o are în prim-plan pe fiica sa, Irina, care îşi aniversează, sâmbătă, ziua de naştere.

Baletul, o misiune asumată

„Sunt director, profesor şi coregraf, dar, înainte de toate, sunt un mentor şi responsabilitatea mea este nu numai să-i învăţ pe copii paşii corecţi de balet, dar şi să le insuflu dragoste, respect pentru această artă, astfel încât Art - Center of the Arts din Kuweit să devină cunoscut în străinătate, dar ca şi Kuweitul să devină gazda pentru primul concurs şi festival internaţional de balet. Sunt copile talentate aici şi visul lor de a deveni balerine este deja realitate! Sunt mândră de ele şi misiunea mea aici este îndeplinită. Toţi copiii sunt foarte talentaţi, dar o fetiţă are în ea focul şi pasiunea dansului care o recomandă ca o viitoare artistă. Se numeşte Jasmine”, a spus Stela Cocârlea.