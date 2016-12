Stela Popescu, operată de cataractă

Îndrăgita actriţă Stela Popescu a suferit, în urmă cu câteva zile, o operaţie de cataractă la ochiul stâng. În urma intervenţiei, aceasta a mărturisit că se simte extraordinar. Operaţia cu laser a avut loc la o clinică particulară.

Stela Popescu a declarat în presă ca, din cauza cataractei de la ochiul stâng, ajunsese să citească cu dificultate, actriţa mărturisind că este „dependentă de cărţi”. Astfel, după această intervenţie chirurgicală, îndrăgita artistă, în vârstă de 78 de ani, îşi poate relua activitatea preferată din timpul liber.

Pe 3 aprilie, pe pagina sa de Facebook, actriţa vorbeşte despre pasiunea sa postând un fragment dintr-un interviu: „Eu citesc de când eram mică. La cinci ani am avut o operaţie la cap - am fost muşcată de un păianjen şi am făcut o infecţie. Am stat în spital câteva luni. Ce am câştigat din asta? M-au învăţat pacienţii din spital să citesc. Aşadar, la vârsta de cinci ani citeam. Am citit enorm până când am terminat facultatea”.