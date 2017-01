Stele de nisip la Mangalia

Războiul stelelor” s-a mutat de pe ecrane... pe plaja din Mangalia. Fotbalişti vechi şi noi, cîntăreţi şi politicieni, au intrat de joi într-o înverşunată luptă cu adversarii, nisipul şi soarele arzător. Scopurile: victoria pe teren şi berea de după meci! Duelul sezonului, dintre Steaua şi Rapid nu putea lipsi nici de pe plajele pauzei competiţionale. Doar că în locul duelului tactic dintre Oli şi Lucescu jr., partida de deschidere a părţii secunde a „Războiului Stelelor” a fost unul imaginativ între cuplul defensiv Belodedici - Didi Prodan şi un atac de vis compus din tridentul Adi Matei - Constantinovici - Dulca. A ieşit un spectaculos 3-8, fapt care a produs serioase animozităţi în lotul roş-albastru. „Am avut azi defensivă? N-a funcţionat nici defensivă, nici ofensivă, nimeni şi nimic. Didi m-a părăsit, s-a dus în faţă, şi vă spun eu, ca vîrf e penibil. Eu ca fundaş mi-am făcut datoria, ba am dat şi un gol”, a declarat dublul cîştigător al Cupei Campionilor Europeni (cu Stelele din Bucureşti şi Belgrad), Miodrag Belodedici. „Înfuriat” de declaraţiile colegului său defensiv, Didi Prodan a refuzat cu desăvîrşire dialogul cu presa, tratîndu-ne cu un sec „No comment”! Omul meciului a fost stoperul... incoruptibil Adi Matei, pe care orice scor l-ar fi mulţumit, de vreme ce a învins Steaua îmbrăcat în tricoul lui Dinamo, jucînd pentru Rapid: „Rapidul nici nu ne-a dat tricouri (iarăşi Copos...), dar am rezolvat problema cu Jean Vlădoiu, şi el un globetrotter bucureştean. A fost un privilegiu să joc la toate forţele bucureştene, mi-am făcut datoria indiferent de echipă şi pot spune că nu am mers niciodată la capete”.

O adevărată naţională... care ar fi jucat cu succes în Germania

Selecţionata internaţională a artiştilor, cu Alb-Negru şi Temişan la timonă s-a antrenat cu „Stranierii” de fotbal, care şi-au respectat titulatura, fiind depăşiţi cu 6-2. FCM Reşiţa a cîştigat duelul politic cu Selecţionata Parlamentarilor, care şi-a atins însă obiectivul... diplomatic, după spusele căpitanului constănţean Alexandru Mazăre: „Am avut de-a face cu o echipă profesionistă, jucători activi de Divizia B. Însă noi dorim să facem o bună propagandă fotbalului şi de cîte ori avem ocazia vom promova sportul. Orice sport”. Stelele... turneului stelar, care va continua astăzi şi duminică, s-au strîns la Dinamo. În selecta componenţă Mateuţ (neschimbat din iarbă), Mulţescu, Vlădoiu (calvarul portarilor adverşi), Prunea (în rol de fundaş de fier, că... „s-a săturat de atîta poartă”), Mara şi Vali Năstase, Dinamo a demonstrat că mai poate şi cîştiga, chiar dacă numai pe plajă şi doar în vacanţă. Astăzi se termină jocurile din grupă, iar duminică se vor disputa semifinalele şi finalele. Cea mare este programată la 14.30, tot pe plaja din Mangalia, prima capitală a fotbalului estival.