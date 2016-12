“Stelele Estului” se reunesc la Constanţa

În perioada 17-21 august, pe Stadionul “Farul“ se va disputa cel de-al doilea turneu major organizat de Academia “Gheorghe Hagi“ în această vară. Este vorba despre turneul “Stelele Estului“ rezervat echipelor Under 15 (copii născuţi după 1 ianuarie 1995), la care vor participa formaţiile de juniori ale unora dintre cele mai importante grupări din Europa de Est. Alături de echipa Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, campioană naţională în acest an, la acest turneu vor mai participa Academia de Fotbal “Ferenc Puskas“ (Ungaria), Dinamo Kiev (Ucraina), Dinamo Moscova (Rusia), Galatasaray Istanbul (Turcia), Legia Varşovia (Polonia), Levski Sofia (Bulgaria) şi Partizan Belgrad (Serbia). Acestea vor fi împărţite în două grupe de câte patru echipe, urmând ca, în funcţie de clasarea în grupe, să îşi dispute poziţia în clasamentul final. Meciurile din grupe se vor disputa pe 17, 18, 19 august, finalele pe 21 august, iar 20 august va fi zi de pauză. „Vreau să fac cel mai puternic turneu de juniori la Constanţa, pentru că jucătorii au nevoie de meciuri pentru a progresa. Trebuie să le oferim cât mai multe partide, împotriva unor adversari cât mai puternici. Dacă vom crea competiţii atunci şi jucătorii vor creşte. În acest an vor fi doar opt echipe la această categorie, însă pe viitor vreau ca numărul formaţiilor să crească“, declara Gheorghe Hagi la Turneul “Mundialito“ din această primăvară, impresionat de impactul pe care competiţia din Portugalia a avut-o, în special, asupra copiilor. De altfel, organizarea celor două turnee din această vară de către Academia “Gheorghe Hagi“, “Talent Cup“ (U17) şi Cupa “Stelele Estului“ (U15), reprezintă o premieră în fotbalul românesc, atât datorită numărului de echipe care vor participa, dar mai ales datorită numelor cluburilor care îşi vor trimite echipele să le reprezinte în România. Cele două întreceri se doresc a fi de acum încolo puncte de reper în calendarul turneelor internaţionale la nivel de juniori.