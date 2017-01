Stelele Teatrului Balşoi din Moscova şi ale Operei Naţionale Kiev, la Constanţa

Casa de Cultură a Sindicatelor va continua să fie, şi în această vară, gazda unor evenimente deosebite, care îi vor încînta, cu siguranţă, pe iubitorii de balet, teatru sau muzică folk. În această seară, constănţenii vor putea urmări, cu începere de la ora 20.00, unul dintre cele mai apreciate spectacole de balet din lume, „Lacul Lebedelor\", de Piotr Ilici Ceaikovski. Reprezentaţia va fi oferită de stelele Teatrului Balşoi din Moscova şi ale Operei Naţionale din Kiev. Preţul biletelor pentru spectacol se mai pot achiziţiona pînă la ora reprezentaţiei, de la agenţia Casei de Cultură a Sindicatelor, la preţul de 50 de lei.

„Lacul lebedelor” este unul dintre cele mai apreciate şi vizionate reprezentaţii de balet din toate timpurile. Libretul baletului în patru acte a fost scris de Vladimir Berghicev şi V. Ghelzer, avînd ca sursă de inspiraţie o veche legendă şi a avut premiera la Teatrul Balşoi, în 1877.

„La Traviata”, Tudor Gheorghe şi „Cazacii zburători”, cîteva din evenimentele verii, la Casa de Cultură a Sindicatelor

Seria evenimentelor care vor avea loc în sala Casei de Cultură nu se opreşte, însă, aici, directorul instituţiei culturale, Gheorghe Ungureanu, anunţînd cîteva dintre cele mai interesante titluri de spectacole pentru perioada următoare. Astfel, pentru data de 10 iulie, cu începere de la ora 20.00, a fost programat spectacolul „La Traviata”, de Giuseppe Verdi, operă în trei acte, care îi va avea ca solişti pe artiştii renumitului Teatru Marinsky din Sankt-Petersburg. Reprezentaţia se va desfăşura sub bagheta dirijorală a lui Andriy Yurkevych, iar din distribuţie fac parte: Oksana Schilova - Violeta, Akhmed Agadi - Alfredo, Viktor Korotich - Germont. Regia este realizată de Serghey Zuenko. Publicul constănţean va avea prilejul să asiste la un spectacol cu adevărat grandios, pe scenă urmînd să evolueze nu mai puţin de 100 de persoane - orchestra şi corul. Biletele vor fi puse în vînzare din această săptămînă, la preţurile de 100 şi, respectiv, 80 de lei, în funcţie de dispunerea locurilor în sală. După reprezentaţia de la Constanţa, artiştii celebrului teatru din Sankt-Petersburg vor susţine acelaşi spectacol, pe data de 11 iulie, şi la Sala Palatului din capitală.

De asemenea, constănţenii îl vor putea revedea, la finele lunii iulie, pe maestrul Tudor Gheorghe, de această dată într-un concert extraordinar de muzică uşoară. Tot luna viitoare, îndrăgiţii actori Florin Piersic şi Emilia Popescu vor reveni, la Constanţa, pentru a patra oară, cu spectacolul de teatru „Străini în noapte”.

Directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu, a mai declarat că, pentru luna august, intenţionează să aducă, din nou, pe scena de la malul mării, renumitul ansamblu de dans „Cossacks of Russia”, renumit în toată lumea pentru show-ul fascinant, dinamic şi plin de culoare pe care îl susţine. Cei 40 de dansatori supranumiţi, datorită calităţilor acrobatice excepţionale, „Cazacii zburători”, vor prezenta o adevărată epopee cazacă în paşi de dans, cu fapte de glorie şi poveşti de dragoste, într-un spectacol superb, intitulat sugestiv „Arta războiului”. Farmecul show-ului constă atît în sincronizarea perfectă a zecilor de dansatori, în salturile şi acrobaţiile uimitoare, cît şi în frumuseţea şi bogăţia coloristică a costumelor tradiţionale. „Cossacks of Russia” este unul dintre cele mai respectate şi premiate grupuri de dansatori din Rusia. Ansamblul s-a format în anul 1990 şi prezentarea oficială a fost făcută pe principala scenă a ţării, teatrul „Russia” din Moscova, în octombrie 1991. Compania „Cossacks of Russia” a fost creată, nu întîmplător, în regiunea Lipetsk, teritoriu din centrul Rusiei, aflată la izvorul rîului Don. Acesta este locul naşterii poporului cazac. După o serie de spectacole de succes, susţinute în Spania, Portugalia, Grecia, Iugoslavia şi Marea Britanie, se poate vorbi şi despre o recunoaştere la nivel european a calităţilor acestor dansatori. „Cazacii zburători” au mai dansat pe scena constănţeană, şi anul trecut, bucurîndu-se de o reacţie extrem de favorabilă din partea publicului.