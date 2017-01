Stelian Duţu, exclus din PD-L

Biroul Permanent Naţional (BPN) al PD-L a aprobat, ieri, cu numai două voturi împotrivă, din partea lui Cezar Preda şi Ioan Oltean, propunerea de excludere din partid a deputatului Stelian Duţu, pentru prejudicii de imagine aduse partidului, decizie care urmează să fie supusă aprobării Consiliului Naţional de Coordonare (CNC) al PD-L. Preşedintele PD-L, Emil Boc, a declarat că Duţu a creat prejudicii de imagine partidului prin anumite poziţii publice pe care le-a luat, prin anumite declaraţii în presă, în care „a incitat“ la crearea unor curente în partid şi prin faptul că nu a respectat deciziile BPN. Cu o săptămînă în urmă, prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan declara: „Am luat act de decizia publică a domnului deputat Stelian Duţu de a candida independent, decizie care îl pune în afara partidului“. Stolojan a precizat că doar CNC poate decide excluderea din partid a unui deputat. „Procedurile statutare sînt clare: decizia de excludere a lui Duţu din PD-L poate fi luată de CNC. Avem hotărîrea BPJ prin care s-a propus BPN excluderea lui Stelian Duţu, pe care am analizat-o şi o vom supune deciziei CNC, singurul organ care, potrivit Statutului, poate lua o asemenea hotărîre“, a mai afirmat Stolojan. Stelian Duţu consideră că excluderea sa este modalitatea lui Emil Boc de a ascunde adevărul şi de a nu recunoaşte eşecul de la Constanţa. „Boc este principalul vinovat de cele petrecute la Constanţa. Este cel ce a cerut plecarea mea, este cel ce a impus candidaţii la alegerile locale. Boc a spus la Constanţa că SRI l-a informat pe Traian Băsescu că Onaca este singurul candidat care poate să-l învingă pe Radu Mazăre la primărie. Emil Boc se ascunde acum în spatele adevărului pentru că îi este frică să răspundă pentru eşec. Boc nu este un lider adevărat, fiind lipsit de curaj şi de caracter. Boc este un lider care nu mai are niciun fel de autoritate şi trebuie să fim pregătiţi pentru orice surpriză. Eu am avut opinie. Boc fuge de răspundere, n-are curajul confruntării cu mine. Iar acum induce o temă falsă, spunînd că eu am creat curente în partid“, a declarat Duţu.