Stelian Moculescu cere răbdare cu echipa naţională de volei masculin

Învingătoare în grupa din primul tur preliminar contînd pentru Campionatul Mondial de volei masculin, naţionala României a arătat la Viena o altă faţă în comparaţie cu anul trecut. Cele trei victorii obţinute în faţa Ungariei, Austriei şi Bosniei-Herţegovina au fost apreciate cum se cuvine de iubitorii voleiului din România, care în ultima vreme nu prea au fost răsfăţaţi cu rezultate pozitive de către băieţi. Se pare că decizia Federaţiei Române de Volei, de a-i propune postul de selecţioner lui Stelian Moculescu, unul dintre cei mai valoroşi antrenori din lume, începe deja să-şi arate roadele. „Ceva s-a schimbat prin aducerea noului antrenor, toţi jucătorii vor să demonstreze că au valoare. Este bine că la Viena s-au mobilizat şi au arătat că pot. Pentru mine nu este o surpriză acest loc întîi, pentru că în momentul tragerii la sorţi România era mai bine plasată decît celelalte trei echipe. Surpriză era să nu ne calificăm mai departe, pentru că adversarii au fost inferiori celor pe care i-am întîlnit anul trecut, în preliminariile europene: Cehia, Slovenia şi Ucraina”, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Române de Volei, Sorin Strutinsky. Prezent săptămîna aceasta la Zagreb, în calitate de delegat tehnic al CEV pentru turneul de calificare la CE de cadete, preşedintele CVM Tomis a anunţat obiectivele lui Moculescu la echipa reprezentativă: „Consider că avem timp pentru a reface echipa naţională. Stelian Moculescu are contract pe patru ani, cu obiectiv principal pregătirea unui lot competitiv cu care să ne calificăm la turneele finale. Primul turneu important ar fi Mondialul din 2010, dar e greu să ajungem acolo, practic imposibil. Şanse mai mari ar fi pentru viitorul Campionat European, cu turneu final în 2011”.

Aflat în Germania, unde pregăteşte cu echipa sa de club, VfB Friedrichshafen, meciul de săptămîna viitoare cu Iskra Odinţovo, din Liga Campionilor, Stelian Moculescu a vorbit în exclusivitate pentru Telegraf despre turneul de la Viena. „A fost pentru prima oară cînd am antrenat o echipă din România, la 37 de ani după ce am jucat ultimul meci pentru naţională, la Jocurile Olimpice de la Munchen. A fost un moment foarte plăcut şi foarte emoţionant pentru mine! Cred că este loc de mai bine la naţională, dar trebuie să avem răbdare, pentru că lucrurile nu pot merge aşa de repede. Noi am jucat la Viena cu echipe care nu sînt printre fruntaşe în Europa, dar sînt echipe bune. Cred că, privind calitatea jocului, am evoluat convingător. Se ştie că nu am avut prea mult timp de pregătire, dar cred că echipa a crescut în timpul turneului. Cu Ungaria trebuia să cîştigăm cu 3-1, însă pierderea setului patru, după ce am condus cu 23-19, a unit echipa şi i-a dat încredere că poate să facă şi lucruri bune. Singurul lucru care m-a nemulţumit la Viena a fost pauza din ultimul meci, cînd suporterii bosniaci au aruncat cu obiecte pe teren şi partida s-a întrerupt. M-a bucurat însă că echipa a fost foarte concentrată şi jucătorii nu au fost scoşi din mînă de acest incident”, a declarat noul selecţioner. Moculescu a mai spus că porţile echipei naţionale rămîn deschise pentru toţi jucătorii de valoare: „Mai există jucători pe care îi vom chema la lot în luna mai şi vom încerca şi pe durata Ligii Europei să-i integrăm în jocul echipei. Să nu uităm că greul abia începe! Sîntem acum în josul scării, am urcat prima treaptă, dar se ştie, cum te duci mai sus, aerul e mai rarefiat... Mă bucur că, pînă acum, colaborarea cu federaţia este foarte bună şi sînt sigur că o să continue tot aşa!”