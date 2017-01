Stelian Moculescu, după 29 de ani, la Constanţa

Prezenţă de marcă la Sala Sporturilor, sîmbătă, în ultima zi a ediţiei a şasea a Cupei “Mării Negre” la volei masculin. Binecunoscutul antrenor de volei Stelian Moculescu a urmărit partida dintre CVM Tomis şi Lukoil Burgas, precum şi finala turneului, dintre Arkas Izmir şi ACH Volley Bled. Motivul revenirii în oraşul de la ţărmul mării după o pauză de 29 de ani a lui Stelian Moculescu a fost propunerea Federaţiei Române de Volei (FRV) de a prelua conducerea reprezentativei masculine de volei. Şedinţa Consiliul Director al FRV, care a avut loc, sîmbătă, la Constanţa, a stabilit că aducerea unui antrenor cu o carte de vizită impresionantă şi cu o mare experienţă poate contribui la revigorarea acestei discipline care visează încă la medalia olimpică de bronz de la Moscova, din 1980. “Sînt un candidat. Mi-ar face plăcere să încheiem tratativele în mod pozitiv, dar mai trebuie să avem puţină răbdare. Am condus echipa Germaniei de la locul 50 în lume, i-am adus pe locul 14 şi am obţinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing. Îmi pare puţin rău că voleiul românesc nu mai are nivelul pe care l-a avut cînd am plecat eu de aici (n.r - Moculescu s-a stabilit în Germania în 1972, după Jocurile Olimpice de la Munchen). Pentru mine este un lucru interesant şi o provocare să antrenez naţionala României”, a spus Moculescu. “Împreună cu domnii Manole (n.r. - secretarul general al FRV) şi Vişan (n.r. - preşedintele FRV) am discutat cu domnul Stelian Moculescu. De principiu, s-a declarat de acord cu propunerea FRV şi urmează să se stabilească în perioada următoare condiţiile unei eventuale colaborări”, a declarat Sorin Strutinsky, vicepreşedintele FRV şi preşedintele CVM Tomis Constanţa.

Stelian Moculescu s-a referit şi la obiectivul campioanei României, CVM Tomis Constanţa, de a cîştiga Cupa CEV în sezonul 2008-2009: “Totul este posibil în sport. Echipa Tomis este bine condusă, are o conducere foarte bună, nu numai în teren, ci şi în afara terenului. Cred că domnul Strutinsky este un manager al unui club foarte bun. Dacă vrei să realizezi ceva şi eşti obsedat de ideea de a cîştiga este posibil”. Moculescu a apreciat că nu se pot spune prea multe lucruri despre o echipă în această fază a pregătirilor, cînd nu se joacă un volei de calitate. De remarcat şi faptul că Stelian Moculescu şi actualul antrenor al Tomisului, Stelio De Rocco, au fost adversari. “Îl ştiu foarte bine pe Stelio De Rocco. În urmă cu vreo douăzeci de ani am jucat unul împotriva celuilalt. El era antrenor la Montichiari, eu la Munchen. Cred că este un tehnician foarte bun”, a declarat Moculescu.

Carte de vizită impresionantă

În Germania, Stelian Moculescu (58 de ani) a antrenat formaţiile TSV Munchen, VC Passau, TSV Milbertshofen, ASV Dachau şi VfB Friedrichshafen, cîştigînd titlul în Germania de 14 ori şi Cupa Germaniei de 15 ori. Cîştigător al Ligii Campionilor în 2007 cu VfB Friedrichshafen şi cel mai bun tehnician din Europa în sezonul 2006-2007. Între 1987-1990 şi 1999-2008 a fost antrenorul Germaniei. Cele mai bune performanţe ale tehnicianului român au fost obţinute în al doilea mandat, unde s-a clasat pe locul nouă în Liga Mondială, în 2002 şi 2003, şi la Campionatul Mondial, în 2006, iar în 2007 s-a clasat pe locul cinci la Campionatul European de la Moscova. În 2008 a reuşit să califice naţionala Germaniei la Jocurile Olimpice după o pauză de 36 de ani. După participarea la Beijing, Moculescu şi-a anunţat retragerea de la reprezentativa germană.