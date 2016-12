Stelian Moculescu, nemulţumit de evoluţia voleibaliştilor români

După evoluţiile entuziasmante de la Varzim (Portugalia), acolo unde a reuşit o nesperată calificare în ultima grupă calificantă la Mondialele din 2010, naţionala de volei masculin a României a slăbit mult ritmul în Liga Europeană. La jumătatea competiţiei, România este ultima în Grupa B, cu două victorii şi patru înfrîngeri. „Din păcate, încă nu am învăţat să jucăm volei, încă mai există deficienţe mari din punct de vedere tehnic şi tactic. Meciul ăsta (n.r. – 3-2 pentru România în faţa Belgiei, duminică, la Constanţa) trebuia să se termine 3-0 pentru noi, fără discuţie, dar am avut atîtea mingi uşoare pe care le-am greşit! Am pierdut meciuri în Liga Europeană pentru că nu am ştiut să dăm o pasă în zona 4, să facem o preluare la un punct cert... Treburile astea fac parte din ABC-ului voleiului şi la asta trebuie să lucrăm mult. Marea problemă este că asemenea lucruri nu se schimbă într-o zi - două, avem nevoie de o perioadă lungă de muncit. Mi-e teamă că o perioadă mai lungă decît cea rămasă pînă la turneul de calificare din Serbia...”, a declarat selecţionerul Stelian Moculescu după întîlnirea cu Belgia, de duminică. Coordonatorul naţionalei, Marius Dascălu, a încercat să găsească o explicaţie pentru evoluţiile mai palide ale tricolorilor. „Cred că îşi pune amprenta asupra rezultatelor noastre în Liga Europeană presiunea de a juca în faţa propriilor suporteri. Echipa noastră a jucat mult mai bine în turneul din Portugalia, dar pînă la urmă competiţia aceasta este una de pregătire, în care am reuşit să învingem cîte o dată Germania şi Belgia, echipa ce au pretenţii la Final Four. Zic eu că, per total, nu a fost rău deloc!” Dascălu a fost încîntat de modul cum s-a manifestat publicul constănţean. „Spectatorii, deşi puţini la număr, au fost entuziaşti şi, faţă de alte oraşe din România, în tribune a fost un public cunoscător de volei, care ştie să aprecieze o fază muncită”, a spus jucătorul echipei VCM Piatra Neamţ. „Am început mai greu, dar am încercat mereu să jucăm cu gîndul doar la următoarea minge, nu la ce a fost. Pînă la urmă s-a terminat cu bine, ne-a ajutat şi publicul, pentru că şi el a contribuit la victorie”, a declarat şi centrul Andrei Laza.

Tricolorii şi-au continuat antrenamentele la Constanţa, iar astăzi vor pleca la Izvorani. Joi dimineaţă este programată deplasarea în Belgia, pentru meciurile din etapa a patra a Ligii Europene. Partidele Belgia - România vor avea loc vineri, la Leuven, şi duminică, la Kortrijk, de la ora 21.00, ora României.