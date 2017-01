Steliştii au forţat exact cît a trebuit

Campioana României, Steaua, este cu un pas în ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor. Formaţia antrenată de Cosmin Olăroiu s-a impus cu 2-0 în turul din Slovenia, cu ND Gorica, din al doilea tur preliminar. După o primă repriză slabă, Steaua a forţat cît a trebuit după reluare, rezolvînd problema învingătoarei. Dică a deschis scorul din lovitură liberă, în min. 54, iar Iacob a închis tabela încă din min. 66, cînd a fructificat o centrare a lui Boştină. "Am obţinut un rezultat bun, dar după 15 minute bune ale noastre de la început, nu am mai jucat cu aceeaşi determinare şi concentrare. Nu am făcut unul dintre cele mai bune jocuri, nu am jucat cum trebuia, iar acest lucru m-a dezamăgit", a spus după meci antrenorul Cosmin Olăroiu. Au evoluat pentru Steaua: Carlos - P. Marin, D. Goian, Ghionea, Neşu - Nicoliţă, Paraschiv (69 Cristocea), Lovin, Boştină (69 Opriţa) - N. Dică, V. Iacob (85 Badea). Manşa retur este programată pe 2 august, de la ora 20.30.

Iată şi celelalte rezultate înregistrate în prima manşă a turului secund preliminar al Ligii Campionilor: Şerif Tiraspol (Moldova) - Spartak Moscova (Rusia) 1-1; Metalurgs Liepajas (Letonia) - Dinamo Kiev (Ucraina) 1-4; Levski Sofia (Bulgaria) - Sioni Bolnisi (Georgia) 2-0; Djurgardens IF (Suedia) - MFK Ruzomberok (Slovacia) 1-0; Fenerbahce Istanbul (Turcia) - B36 Torshavn (Insulele Feroe) 4-0; FC Zurich (Elveţia) - SV Salzburg (Austria) 2-1; FH Hafnarfjordur (Islanda) - Legia Varşovia (Polonia) 0-1; Cork City (Irlanda) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 0-1; Debrecen VSC (Ungaria) - FK Rabotnicki (Macedonia) 1-1; FC Copenhaga (Danemarca) - MyPa (Finlanda) 2-0; Hearts of Midlothian (Scoţia) - Siroki Brijeg (Bosnia & Herţegovina) 3-0; Mlada Boleslav (Cehia) - Valerenga IF (Norvegia) 3-1; FK Ekranas (Lituania) - Dinamo Zagreb (Croaţia) 1-4.

Astăzi va avea loc tragerea la sorţi a partidelor din ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor şi Cupei UEFA, unde Steaua, Rapid şi Dinamo vor fi capi de serie.