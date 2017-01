Stenograme trunchiate, date publicităţii

În dosarul Voicu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis arestarea preventivă a lui Costel Căşuneanu, Marius Locic şi Florin Costiniu, care, de sâmbătă dimineaţă, au fost încarceraţi. Numele senatorului de Constanţa Alexandru Mazăre a fost menţionat în dosar în cazul stenogramei unei discuţii pe care acesta a purtat-o cu senatorul Voicu. Alexandru Mazăre a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că amploarea cazului stenogramelor în care apare discuţia dintre el şi Cătălin Voicu este mult prea exagerată, în condiţiile în care „discuţia cu Voicu nu a fost decât una între doi colegi, în care Voicu a exagerat din multe puncte de vedere”. „Dacă privesc retrospectiv, îmi dau seama că, din multe puncte de vedere, colegul meu a exagerat şi poate îi plăcea să se laude şi să prezinte lucrurile într-o lumină mult mai favorabilă lui. Dacă a discuta devine un delict penal în România, sunt pregătit să suport consecinţele. Nu am semnat nimic. Nu am dat mită, nu am luat. Pentru ce sunt implicat în acest dosar? Repet, eu am avut o discuţie cu Voicu. Sigur, el povestea şi se umfla, dar a fost o discuţie şi atât. Am dosar penal pentru cumpărare de trafic de influenţă. Care a fost obiectul cumpărării? Că i-am promis sprijin politic lui Voicu pentru a deveni ministru de Interne?. Am spus multe lucruri în stenograme care nu au apărut. L-am sfătuit pe Voicu să nu se ducă la Ministerul de Interne, lucru care nu a fost relatat în stenograme. Ca să se ajungă ca Voicu să fie ministru de Interne trebuia să se producă foarte multe lucruri”, a spus Alexandru Mazăre. „În acele stenograme, dar care nu au fost date publicităţii, erau nişte lucruri extrem de interesante pe care le povestea domnul senator Voicu, despre modul în care se fac „achiziţiile” de parlamentari. Atunci era momentul cu moţiunea de cenzură, dacă vă amintiţi, în care se cumpărau parlamentari pe bani”, a adăugat Alexandru Mazăre. El a subliniat că, în ceea ce priveşte implicarea sa în cazul Voicu, nu a primit decât o citaţie de la DNA, în martie: „Mă aştept la orice. Nu am mai primit citaţie. Am primit doar una în martie, când m-am prezentat la DNA”. Alexandu Mazăre a mai spus că sunt cazuri mult mai spectaculoase decât al său, exemple în acest sens fiind cazul Ridzi sau cazul Plăcintă privind construcţia unor bazine de înot, dar care nu suscită interesul unei părţi din mass media.