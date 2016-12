Stephen Baldwin, acuzat de evaziune fiscală

Actorul american Stephen Baldwin, fratele mai mic al mult mai cunoscutului Alec Baldwin, a fost acuzat de evaziune fiscală, pentru neplata impozitelor datorate Fiscului din statul New York. Stephen Baldwin, în vârstă de 46 de ani, a pledat nevinovat la această acuzaţie. Dacă va fi găsit vinovat, riscă însă o pedeapsă de până la patru ani de închisoare. Actorul încearcă în aceste zile să găsească, alături de autorităţi, o rezolvare pe cale amiabilă a acestui proces, în care a fost acuzat că a evitat să plătească 350.000 de dolari, o sumă ce reprezintă taxele şi impozitele datorate statului în care locuieşte, New York. ”Nu am comis nicio infracţiune”, a afirmat Stephan Baldwin într-un interviu telefonic, adăugând că a expediat, deja, autorităţilor, un cec în valoare de 100.000 de dolari. Procuratura din Rockland County, un comitat aflat la circa 25 de kilometri de New York, l-a acuzat însă că nu şi-a plătit taxele şi impozitele din 2008 până în 2010. Stephan Baldwin a declarat că nu a fost bine reprezentat în acea perioadă şi că solicitase să fie plasat sub protecţia legii falimentului, în 2009. Stephen Baldwin urmează să apară la tribunal, pentru o nouă audiere, pe 5 februarie.