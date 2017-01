Stephen Baldwin, arestat

Actorul american Stephen Baldwin are probleme cu legea, după ce a fost arestat joi, la New York, unde îşi conducea automobilul având permisul suspendat. Starul american a fost oprit de un poliţist de la brigada de circulaţie, după ce a efectuat o întoarcere nepermisă pe o stradă din cartierul Harlem. Poliţistul a constatat că actorul îşi conducea automobilul pe străzile din New York cu permisul suspendat şi a decis să îl aresteze. Stephen Baldwin trebuie să se prezinte la o audiere la Tribunalul din New York, ce va avea loc în luna octombrie.

În ciuda acestui incident, starul american a fost lăudat de curând în presa americană, care îl consideră un adevărat erou, după ce în urmă cu câteva săptămâni a sărit în ajutorul unei tinere femei care a suferit o criză de epilepsie într-un bar din New York. Femeia îşi pierduse cunoştinţa şi avea convulsii, iar actorul a sărit imediat în ajutorul ei, ţinând-o de mână şi asigurându-se că respiraţia nu îi este obstrucţionată. Stephen Baldwin este cel mai tânăr dintre fraţii Baldwin, toţi patru, Alec, Daniel, William şi Stephen, fiind actori.