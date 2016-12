Stephen Baldwin pledează vinovat

Actorul american Stephen Baldwin a scăpat de închisoare, după ce a pledat vinovat, vineri, la acuzaţiile de evaziune fiscală formulate împotriva sa, în cadrul unui proces desfăşurat la Rockland County Court din New York. În luna decembrie, actorul a fost arestat sub acuzaţia că datorează Fiscului 350.000 de dolari din impozite neplătite în anii 2008, 2009 şi 2010. Pentru a evita să ajungă după gratii, Stephen Baldwin a ajuns la o înţelegere cu procurorii şi a fost de acord să plătească această sumă de bani, precum şi dobânzi şi penalităţi în valoare de 50.000 de dolari. Actorul a achitat deja 100.000 de dolari, urmând să achite şi restul în interval de un an.