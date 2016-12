Stephen Baldwin şi-a declarat falimentul

Fratele mai mic al lui Alec Baldwin a declanşat procedurile de intrare în faliment, marţi, la New York, potrivit unui document prezentat în justiţie, în care susţine că datorează 2,3 milioane de dolari. Stephen Baldwin, în vîrstă de 43 de ani, a apelat la capitolul 11 din Legea Falimentului, care protejează interesele persoanei sau ale companiei care solicită declanşarea procedurilor de intrare în faliment, susţinînd că datorează peste 2,3 milioane de dolari şi că deţine o proprietate în New York, evaluată la doar 1,1 milioane de dolari. Şi soţia actorului, Kennya Baldwin, a fost citată în acest document oficial. Stephen Baldwin datorează statului american aproximativ 1,2 milioane de dolari pentru neplata celor două ipoteci puse pe proprietatea sa din New York şi peste un milion de dolari în taxe şi impozite. Totodată, actorul american are numeroase datorii acumulate în contul cărţilor sale de credit. Avocatul familiei Baldwin nu a făcut niciun comentariu pînă la ora publicării acestor informaţii.

Publicaţia “Newsday” din New York publicase, la începutul lunii iulie, o informaţie potrivit căreia un bărbat fără domiciliu, căruia i s-a permis să trăiască pe proprietatea familiei Baldwin, a fost arestat de poliţia americană, fiind acuzat de posesie şi trafic de heroină. Surse din poliţia americană au declarat pentru aceeaşi publicaţie newyorkeză că Stephen Baldwin, care s-a pocăit şi se declară “creştin renăscut”, a fost complet şocat de această veste şi că el încercase doar să facă o faptă bună.

Născut în 1966, Stephen Baldwin este cel mai tînăr dintre fraţii săi, Alec, Daniel şi William, toţi actori. Familia Baldwin este de religie romano-catolică şi are ascendenţă irlandeză, britanică şi franceză. Stephen Baldwin a jucat în multe filme, rolul cel mai notabil fiind cel din pelicula “The Usual Suspects / Suspecţi de serviciu” din 1995, dar a avut multe apariţii şi în seriale de televiziune sau în emisiuni de tip reality-show.