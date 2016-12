Stephen Fry şi Paris Jackson au încercat să se sinucidă

TULBURĂRI MENTALE Din motive complet diferite, actorul britanic Stephen Fry şi Paris Jackson, fiica adolescentă a cântăreţului Michael Jackson, au încercat să îşi pună capăt vieţii. Dacă mărturisirea actorului britanic scoate gestul de sub incidenţa periculozităţii, Paris Jackson a avut nevoie de internare, deşi nu a fost niciodată în pericol de moarte, după ce a încercat să îşi taie venele.

Actor, regizor, scenarist şi realizator de televiziune britanic, Stephen Fry a vorbit într-un interviu, cu multă francheţe, despre lupta pe care o duce în fiecare zi cu o maladie mintală. În vârstă de 55 de ani, acesta i-a mărturisit actorului Richard Herring, în acest interviu acordat în faţa unui public numeros, că a fost victima schimbărilor sale de dispoziţie şi că a fost nevoit să recurgă la ajutorul medicamentelor, pentru a nu deveni nici prea fericit, nici prea deprimat până la punctul de a se sinucide. ”Am încercat să mă sinucid anul trecut. Am luat un număr mare de pastile cu o cantitate mare de votcă, iar din cauza acestui amestec, trupul meu a intrat în convulsii atât de puternice încât mi-am fracturat patru coaste. Îmi pierdusem cunoştinţa”, a povestit Stephen Fry. ”Din fericire, producătorul cu care filmam la acea vreme a venit în camera mea de hotel şi m-a găsit zăcând inconştient. M-a dus înapoi în Anglia şi a avut grijă de mine”. Actorul le-a spus spectatorilor prezenţi la acest interviu în direct, acordat la Teatrul Leicester din Londra, că este pentru prima dată când a vorbit în public despre tentativa lui de sinucidere şi că a fost încurajat să facă acest lucru de faptul că a fost ales preşedinte al fundaţiei de caritate Mind, care luptă împotriva bolilor mintale. Nu este pentru prima dată însă când Stephen Fry a vorbit despre lupta sa cu o maladie mintală. Actorul a abordat acest subiect, cum este să trăieşti când suferi de tulburare bipolară, în documentarul realizat în 2006 ”Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive”.

GÂNDURI SUICIDARE Aparent, tot o depresie recurentă îi face probleme şi lui Paris Jackson, fiica de 15 ani a cântăreţului Michael Jackson. Aceasta şi-a tăiat venele de la încheietura mâinii drepte cu un cuţit, după ce a luat un număr mare de analgezice. ”A simţit nevoia de a-l avea pe tatăl ei alături de ea. A fost deja tratată în trecut pentru depresie, iar acest gest seamănă cu un adevărat strigăt de ajutor”, a adăugat o sursă din anturajul familiei Jackson. Adolescenta va rămâne internată pentru trei zile într-o unitate psihiatrică. Marţi seară, Paris Jackson a scris versuri din piesa trupei Beatles ”Yesterday” pe contul ei de Twitter: ”Ieri, toate problemele mele păreau că au dispărut, dar azi se pare că ele au revenit şi că vor rămâne”. Într-un alt mesaj, tânăra se întreba ”de ce, oare, lacrimile sunt sărate”.

Într-un comunicat de presă, bunica ei, Katherine Jackson, în vârstă de 83 de ani, afirmă că ”Paris se simte bine din punct de vedere fizic şi primeşte îngrijirile medicale corespunzătoare. Vă rog să îi respectaţi viaţa privată şi pe aceea a familiei sale”. ”Să fii o persoană sensibilă la vârsta de 15 ani reprezintă deja un lucru dificil, indiferent cine sunteţi. Este cu atât mai dificil atunci când pierzi persoana care îţi este cel mai aproapiată” a adăugat Katherine Jackson, implicată, în această perioadă, într-un proces împotriva companiei AEG, organizatoarea unei serii de concerte pe care Michael Jackson urma să le susţină la Londra, începând din iulie 2009. Mama lui Paris, Debbie Rowe, fosta soţie a regelui muzicii pop, a declarat la rândul ei: ”Suntem recunoscători pentru toate gândurile de bine pentru Paris şi cerem să respectaţi viaţa privată a familiei sale”.

În 2009, Paris Jackson a sunat la un număr creat special pentru persoanele care încearcă să se sinucidă, iar persoana care a răspuns la acel apel telefonic a contactat apoi serviciile de urgenţe. TMZ a publicat pe site-ul său un mesaj audio în care se aude vocea recepţionistei spunând: ”Supradoză. Poliţia soseşte”.