Stephen Gately a murit din cauze naturale

În cursul zilei de ieri, autorităţile spaniole au dat publicităţii concluziile autopsiei efectuate asupra corpului neînsufleţit al lui Stephen Gately. Astfel, decesul a fost provocat de cauze naturale, mai precis din cauza unui edem pulmonar, ceea ce se traduce printr-o acumulare de fluid în plămîni. Concluziile medicilor legişti pun capăt speculaţiilor că membrul trupei Boyzone ar fi murit înecat cu propria vomă. Odată cu finalizarea autopsiei, trupul neînsufleţit al tînărului de 33 de ani poate fi repatriat în Irlanda. Se mai aşteaptă în continuare rezultatele testelor pe eşantioanele de fluid pulmonar prelevate de la victimă. Deşi nu este considerată o moarte suspectă, poliţia spaniolă a demarat o anchetă în cadrul căreia există doi martori, partenerul de viaţă al cîntăreţului, Andrew Cowles şi Gheorghi Dochev, de naţionalitate bulgară, de 25 de ani.

Solistul trupei Boyzone şi partenerul său de viaţă îşi petreceau vacanţa pe insula Mallorca, închiriind un apartament dintr-o vilă de lux din Port Andratx. În noaptea de vineri spre sîmbătă, aceştia au petrecut pînă pe la 4 dimineaţa într-un club de noapte, revenind în apartamentul închiriat, alături de Gheorghi Dochev. De altfel, acesta a şi descoperit trupul lipsit de viaţă al lui Stephen Gately. Bulgarul a crezut iniţial că Stephen Gately doarme pe sofa şi s-a dus să îl trezească. Se pare că membrul trupei Boyzone ar fi consumat destul de mult alcool, dar nu se ştiu încă rezultatele toxicologice. În mod obişnuit, însă, acesta rar făcea abuz de alcool. Presa de scandal spaniolă speculează că Andrew Cowles şi-a petrecut noaptea alături de Gheorghi Dochev, în timp ce Stephen Gately a ales să doarmă pe sofa. Din declaraţiile făcute presei de Gheorghi Dochev, cei trei se cunoaşteau de la Dublin. “Simt că viaţa mea s-a încheiat. Am mai petrecut pînă tîrziu în nopate la Dublin, dar nu era nimic ieşit din comun. Nu înţeleg ce s-a întîmplat. Ceea ce mă doare cel mai tare este că era la cîţiva metri de mine, în cealaltă cameră şi nici nu am simţit că îşi dădea duhul. Dacă poate mă duceam să vă ce face, ar fi putut fi salvat. Nu mă voi putea ierta niciodată pentru asta. A murit fără ca eu să-l pot ajuta”, a declarat printre lacrimi Gheorghi Dochev. “Am ieşit din cameră sîmbătă pe la prînz şi l-am găsit pe Stephen mort, pe canapea. Eu am găsit cadavrul. Era foarte rece. Eu l-am trezit pe soţul lui. Este înfiorător, sînt în şoc şi nu mă simt foarte bine. Nu am mai putut să dorm de atunci. Nu cred că voi putea trece peste această tragedie. Trebuie să-l întrebaţi pe soţul lui Stephen despre alte detalii. Pentru mine totul este foarte traumatic şi nu mai vreau să spun altceva. Sînt foarte nervos şi foarte supărat”, a mai declarat acesta la ieşirea de la audierea sa de către poliţia spaniolă.

În cursul zilei de ieri, Andrew Cowles a fost prezent la înfăţişarea cu uşile închise ţinută la Tribunalul din Mallorca, în cadrul căreia a fost făcut public rezultatul autopsiei. A refuzat să facă orice declaraţii, dar a părut foarte tulburat de concluziile medicilor legişti spanioli. La rîndul său, familia Gately a refuzat să facă orice comentarii, limitîndu-se să anunţe că îşi doreşte ca repatrierea să aibă loc cît mai curînd posibil. Familia Gately s-a mai declarat uşurată că nu există circumstanţe suspecte şi este sigură că solistul nu consuma droguri şi nici nu suspectează o sinucidere. Pînă la repatriere, sicriul cu rămăşiţele pămînteşti ale lui Stephen Gately se află într-o casă funerară din satul Calvia de pe insula Mallorca. Colegii săi de trupă, Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham şi Shane Lynch, care s-au deplasat la Palma de Mallorca de duminică participă la priveghi.