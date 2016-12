Stephen Hawking: E.T. va cuceri şi va coloniza omenirea

16:25:44 / 05 Octombrie 2015

Si tutusi eu cred ca exista

Respect punctul dvs. de vedere, dar, si noi suntem "extraterestrii" pentru altii din Univers, nu credeti asta ? Deci sunt foarte multe probe ascunse intentionat de cei de la Puterea Mondiala pentru ca ar fi foarte periculos sa fie aduse la cunostinta Lumii Intregi, ar crea haos si multa, multa frica. Ei sunt relativ aproape de noi, in Galaxia Caleea Lactee, o parte din ei desigur. Universul e plin de viata, functie de conditiile climaterice si de modul cum s-a creat Materia in Univers, nu neaparat seamana cu noi pamantenii. Se pare ca, pe partea nevazuta a Lunii exista extraterestrii, sunt cei mai aproape de noi, de pamanteni. Astronautul Neil Amstrong ar fi declarat cate ceva din misiunea aselenizarii pe Luna in anul 1969, si despre existenta extraterestrilor, au fost permanent monotorizati in misunea pe Luna si intoarcerea pe Terra. Sunt multe marturii istorice pe Terra care nu puteau fi create de om, exista multe probe, dar ne este frica sa recunoastm existenta lor in apropierea Terrei. Sunt cu mult mai dezvoltati decat noi pamantenii.